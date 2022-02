Discord-Integration ist jetzt für PS5 und PS4 verfügbar

Die Implementierung von Discord auf der PlayStation 5 und PlayStation 4 hat begonnen.

PlayStation-Nutzer und -Nutzerinnen können nun damit beginnen, ihren PSN-Account mit Discord zu verknüpfen.

Verknüpfung jetzt möglich

Zuerst einmal ging das Feature in den USA an den Start und sollte "schrittweise" auf andere Länder ausgedehnt werden. Bei mir ist die Möglichkeit zur Discord-Integration etwa bereits in Discord zu sehen.

Wer Discord verwendet, kann dort über die Benutzereinstellungen und den Menüpunkt Verknüpfungen die Verbindung herstellen.

Andere Discord-Nutzer und -Nutzerinnen können auf der Plattform dann sehen, wenn ihr gerade ein PlayStation-Spiel spielt und welches es ist.

Weiterhin ist es damit möglich, seine PSN ID direkt im Discord-Profil anzeigen zu lassen.

"Das ist besonders praktisch, um zu erfahren, ob dein Freund gerade ein Spiel spielt, das Crossplay auf einer anderen Plattform unterstützt", findet Discord.

Die Discord-Integration ins PlayStation Network wurde bereits im Mai 2021 von Sony Interactive Entertainments Präsident Jim Ryan angekündigt.

Damals wurde als Ziel ausgegeben, "die Discord- und PlayStation-Erlebnisse ab Anfang nächsten Jahres auf Konsole und Mobilgeräten näher zusammenbringen".

Was sagt ihr zur Implementierung von Discord? Entspricht es euren Erwartungen oder habt ihr euch mehr davon erhofft?