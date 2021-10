Disney deutet Ankündigung zu einem Star-Wars-Videospiel an

Möglicherweise erwartet uns im Dezember die Vorstellung eines neuen Star-Wars-Videospiels.

Das könnte zumindest eine Roadmap andeuten, die Disney und Lucasfilm anlässlich des neuen Events Bring Home the Bounty gestartet haben.

Was ist Bring Home the Bounty?

Den Unternehmen zufolge handelt es sich um eine "weltweite Kampagne", bei der bis Jahresende jeden Dienstag neues "Star Wars-Spielzeug, -Sammlerstücke, -Bücher, -Bekleidung und mehr" angekündigt werden.

In der ersten Woche des Events wurden unter anderem neue Actionfiguren und neue Bekleidung angekündigt.

Was passiert im Dezember?

Jeder einzelne Ankündigungstag wird in der Roadmap durch verschiedene Symbole repräsentiert. In den meisten Fällen sind das Charaktere aus dem Star-Wars-Universum

Interessant ist hier Woche 10 (14. Dezember 2021), bei der ein Videospiel-Controller abgebildet ist.

Was passiert wohl am 14. Dezember?

Und das bietet natürlich Anlass für Spekulationen. Wird ein neues Spiel angekündigt? Ein Remaster? Ein Remake? Mehr Portierungen? Oder gibt's einfach nur neue Gaming-Accessoires? All das liegt im Bereich des Möglichen.

Aktuell tut sich einiges in der Star-Wars-Welt. Wir wissen zum Beispiel, dass bei Ubisoft ein neues Open-World-Star-Wars-Spiel in Arbeit ist. Zuletzt wurde ein Remake des RPG-Klassikers Star Wars: Knights of the Old Republic angekündigt, während das Original bald auf die Nintendo Switch kommt.

Vor kurzem gab es Gerüchte darüber, dass das Entwicklerstudio Quantic Dream (Detroit: Become Human) an einem Star-Wars-Spiel arbeitet. Kurz darauf hieß es, dieser Titel sei deutlich actionreicher als bisherige Titel des Studios.

Spätestens am 14. Dezember 2021 wissen wir mehr. Oder schon früher, durch Leaks und so was. Wir werden sehen.