So doof, aber so unterhaltsam: Boyfriend Dungeon ist ein verkanntes Trash-Juwel!

Letzte Woche war ich bei einem Charity-Streaming-Event am Start und habe eine neue Liebe entdeckt. Sie ist schräg, etwas albern, aber sehr unterhaltsam und heißt: Boyfriend Dungeon! Dungeon-Crawling trifft auf Dating-Simulator - bei dieser Prämisse schlägt mein Trash-Herz schon höher und ich wurde nicht enttäuscht. Das Ganze ist nämlich nicht nur auf eine seltsame Art extrem unterhaltsam und gab mir das Gefühl, wieder 18 zu sein (nur in cooler!), es ist auch gratis im Game Pass.

Drahtseilakt zwischen Trash und Tiefgang

Verrückt, dass ich dieses Spiel noch nicht früher ausprobiert habe, denn schließlich bin ich nicht nur Trash-begeistert, sondern auch noch "Single like a Pringle", wie man so schön sagt. Wenn es in der Liebe schon nicht läuft, läuft zumindest dieses Game von Indie-Studio Kitfox Games - auf PC, Switch und Xbox, um genauer zu sein.

Der Titel dieses Cross-overs ist etwas irreführend, denn es gibt eigentlich nicht nur Boyfriends zu daten. Auch ein "Girlfriend" und zwei nicht-binäre Charaktere sind am Start und ich fand es klasse, wie selbstverständlich das eingebunden wurde. Boyfriend Dungeon also angenehm LGBTQ-freundlich, ohne dass es eine große Rolle spielen muss.

Nicht nur Boyfriends: Auch diese schmucke Kunstlieberhaberin könnt ihr kennenlernen...

Während das Spiel in diesen Fällen herrlich modern ist, tritt es in anderen so selbstbewusst ins Fettnäpfchen, dass man es einfach lieben muss. Klar, das könnte man auch kritisieren, denn die Romanzen-Klischees fliegen einem schon ordentlich um die Ohren. Von der aufdringlichen "Mit welchem Jungen triffst du dich denn?"-Mama über "du hattest noch nie ein Date? Dann ist dein Leben sinnlos!11!"-Stereotypen ist alles dabei.

BF Dungeon ist aber nun mal einen Dating-Sim. Einfach niemanden zu treffen und sich selbstbewusst zu sagen, dass man auch ohne Partner gut genug ist, wäre irgendwie, als könnte man am Anfang von Pokémon einfach zu Hause bleiben und keinen der Starter nehmen.

Mit eurer personalisierten Hauptfigur geht es also für einen Sommer in den fiktiven Badeort Verona Beach, um dort einige Wochen zu leben und natürlich zu daten. Aber nicht etwa Sachbearbeiter, Postbotinnen oder Beamten im mittleren Dienst, sondern echte Schwerter!

...oder den knuffigen nicht-binären Charakter Sawyer

Richtig: wir verabreden uns mit Waffen! Denn in diesem übernatürlichen Szenario können sich manche Menschen in scharfe Klingen verwandeln. Warum? Total egal und muss in diesem schrägen Setting auch nicht erklärt werden, finde ich. Eine hochwissenschaftliche Analyse, warum manche gleichzeitig ein Mensch und ein Infanteriesäbel sind, wäre eher albern.

Albernheit kommt beim Waffen-Dating natürlich trotzdem nicht zu kurz und die teils dezent peinlich, aber auch schaurig-schön. Wenn man "Hihi, er hat 'Schwert in die Scheide' gesagt"-Humor einer 13-Jährigen macht alles übrigens noch immens besser. Neben all der Kitschigkeit schafft das Spiel nämlich auch gute Dialoge und tiefgründige Momente mit den Schwert-Buddys (das klingt falsch, aber es ist leider so!), die hängen bleiben.

Perfekt passend zur jugendlichen Trash-Romantik ist der ganze Trip in eine rosarote Guilty-Pleasure-Wolke aus Dance-Pop gehüllt, die gegen jede Erwartung extrem ins Ohr geht - ja, ich jaule mittlerweile mit, wie ein Teenie-Mädchen, das in die eigene Bürste singt.