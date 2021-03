Doom 3: VR Edition für PlayStation VR angekündigt

Doom 3: VR Edition erscheint für PlayStation VR

Release ist am 29. März 2021

Auch fünf weitere PSVR-Titel wurden angekündigt

Sony hat insgesamt sechs neue Spiele für PlayStation VR angekündigt.

Darunter ist auch die VR Edition von id Softwares Shooter Doom 3, die am 29. März 2021 für die PlayStation 4 erscheint und sich natürlich auch auf der PS5 spielen lässt.

Die VR Edition umfasst neben dem Hauptspiel auch die Erweiterungen Resurrection of Evil und The Lost Mission, die ihr dank VR noch intensiver erleben könnt.

Ihr könnt dank neuer Funktionen zum Beispiel um die Ecke spähen und mithilfe der Bewegungssteuerung präzise Zielen. Eure Waffen sind mit einer Taschenlampe ausgestattet, die Licht ins Dunkel bringt, und es gibt eine 180-Grad-Schnelldrehfunktion.

"Über ein immersives Display am Handgelenk könnt ihr dabei eure Gesundheit, Rüstung und Munition im Auge behalten", heißt es.

Zu den weiteren angekündigten PSVR-Titeln gehören nDreams' Fracked, in dem ihr es ab Sommer mit interdimensionalen Kreaturen aufnehmt, und das "umfangreiche, von JRPGs inspirierte MMO" Zenith, für das es derzeit noch keinen Termin gibt.

Von den Machern von Arizona Sunshine kommt After the Fall, ein Koop-Action-FPS, der in den gefrorenen, postapokalyptischen Überresten eines Los Angeles in den 80er Jahren spielt. Der Release ist für Sommer geplant.

Später in diesem Jahr gibt's außerdem Schell Games' I Expect You To Die 2: The Spy and the Lair. Ihr spielt erneut einen Geheimagenten und müsst verschiedene Szenarien lebendig überstehen. Dabei setzt ihr auch eure telekinetischen Fähigkeiten ein.

Zu guter Letzt erscheint irgendwann 2021 noch Song in the Smoke von 17-BIT. Es ist ein Survival-Spiel, in dem ihr euch unter anderem um Nahrung kümmern müsst, während ihr die Welt erforscht und hilfreiche Waffen beziehungsweise Werkzeuge herstellt.