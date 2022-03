Doomfist wird in Overwatch 2 vom Brawler zum Tank

Blizzard nimmt in Overwatch 2 einige Veränderungen vor. So geht es auch dem von Street Fighter inspirierten Doomfist an den Kragen. Statt Schaden zu verteilen, wechselt der Held zur Tank-Klasse.

Doomfist nutzt seine Faust nicht mehr, um Schaden auszuteilen

In einem Livestream von letzter Woche verriet Game Director Aaron Keller Details zu Doomfist. Sein Sprung soll in Overwatch 2 so ähnlich sein wie der von Winston. Zudem soll Doomfist länger in Kämpfen überleben können und ist mit "guten Escape-Tools" ausgestattet. Schaden wird er allerdings deutlich weniger anrichten. Wie Keller bestätigt, hatte Doomfist nach dem jüngsten Beta-Test sowieso einen Nerf nötig.

Da Overwatch 2 in ein 5-gegen-5-Format wechselt und es pro Team einen Tank weniger benötigt, haben Spieler dieser Rolle nun immerhin eine Option mehr, mit der sie ihr Team als Metall- und Fleischpanzer unterstützen können.