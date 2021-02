Doppelte XP und Battle-Pass-XP in Black Ops Cold War an diesem Wochenende!

Doppelte XP gibt's am Wochenende in Call of Duty: Black Ops Cold War

Auch die doppelte Menge an Battle-Pass-XP erhaltet ihr

Bis Montagabend profitiert ihr davon

Wer beschwert sich schon, wenn er die doppelte Menge an Erfahrungspunkten erhält? Richtig, keiner!

Das ist auch dieses Wochenende wieder in Call of Duty: Black Ops Cold War der Fall, also wenn ihr noch nach einem guten Grund gesucht habt, um euch in den nächsten Tagen in den Shooter zu stürzen: hier ist er.

Ihr bekommt dabei nicht nur die doppelte Menge an Erfahrungspunkten, nein, die Entwickler packen noch einen drauf und geben euch zusätzlich die doppelte Menge an Battle-Pass-Erfahrungspunkten!

Wann? Los geht's mit den doppelten XP am heutigen Freitag, den 19. Februar 2021, um 19 Uhr. Und bis zum kommenden Montag, den 22. Februar 2021, um 19 Uhr profitiert ihr von diesen Boni.

Es ist eure Chance, euch im Battle Pass von Season 1 noch ein wenig voranzubringen, bevor in der kommenden Woche die zweite Season an den Start geht.

Die verspricht euch unter anderem neue Operatoren, Waffen, Multiplayer-Maps, Spielmodi sowie ein neues Zombie-Kapitel, das auf den Namen "Outbreak" hört. Oder anders gesagt: eine ganze Menge neues Zeug.

Zu den neuen Operatoren zählt unter anderem Naga, den ihr kostenlos erhaltet, während Samantha Maxis, Karla Rivas und Terell Wolf in Form von Premium-Bundles veröffentlicht werden.

Zudem erwarten euch neue Maps wie Apocalypse, Golova und Mansion, während auf der Warzone-Map Verdansk einige neue "Points of Interest" hinzukommen und so die Hintergrundgeschichte des Spiels voranbringen sollen.

Aber bevor das alles kommt, gibt's am Wochenende zuerst einmal die doppelten Erfahrungspunkte für euch!