Dorfromantik verlässt im April den Early Access

Nach einem Jahr im Early Access auf Steam verlässt Dorfromantik diesen in naher Zukunft.

Am 28. April 2022 soll Version 1.0 des entspannenden Strategiespiels für den PC erscheinen.

Mit zahlreichen Verbesserungen

Seit dem Early-Access-Start hat das Indie-Studio Toukana Interactive eine Reihe von Verbesserungen am Spiel vorgenommen.

Zuletzt kam etwa ein Undo-Button für einzelne Züge hinzu, ebenso wurden neue Biome (Halloween und Winter) sowie ein Creative-Modus ergänzt.

Euer Ziel im Spiel ist, sechseckige Felder auf einem Spielfeld zu platzieren und so nach und nach die Landschaft zu erweitern, während im Hintergrund entspannte Musik läuft.

Das Spiel, das ursprünglich als Projekt von vier Berliner Studenten begann, hat mittlerweile mehrere Auszeichnungen erhalten.

Beim Deutschen Computerspielpreis 2021 gewann es in den Kategorien Bestes Gamedesign und Bestes Debüt, beim Deutschen Entwicklerpreis 2021 wurde es zum besten deutschen Spiel gewählt.