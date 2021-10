Dr. Dre nimmt Musik für ein neues Grand Theft Auto auf, sagt Snoop Dog

Dr. Dre produziert angeblich Musik für ein neues Grand Theft Auto. So behauptet es zumindest Snoop Dogg, ein langjähriger Freund und Rapper-Kollege von Dr. Dre.

GTA bekommt angeblich coole neue Rap-Mukke

In einem Interview mit dem Rolling Stone sagte Snoop Dogg, dass auch er einen Teil zur Musik beiträgt, die Dr. Dre für das kommende GTA-Spiel macht. "Ich weiß, dass er im Studio ist. Ich weiß, dass er verdammt gute Musik macht. Und ein Teil seiner Musik ist mit dem kommenden GTA-Spiel verbunden", sagt Snoop Dog über Dre.

"Ich denke also, dass seine Musik auf diese Art veröffentlicht wird, nämlich durch das GTA-Videospiel", behauptet der Rapper. Ob damit nun ein bekanntes GTA-Projekt oder ein noch unangekündigtes Game gemeint ist, ist unklar. Ein Statement von Entwickler Rockstar gibt es zu diesen Behauptungen noch nicht. Auch Dr. Dre hat sich noch nicht zu diesem Thema geäußert.

Wie Insider Tom Henderson im Juli in einem Video mitteilte, könnte es noch locker vier Jahre dauern, bis Grand Theft Auto 6 erscheint - für dieses weit entfernte Spiel bereits jetzt Musik aufzunehmen klingt nicht gerade sinnvoll. Für die Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition, die am 11. November 2021 auf den Markt kommt, scheint es wiederum etwas zu spät zu sein.