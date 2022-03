Drei neue Mega-Drive-Spiele gibt's ab sofort bei Nintendo Switch Online

Das Erweiterungspaket für Nintendo Switch Online wurde um neue Spiele vom Sega Mega Drive ergänzt.

Drei zusätzliche Titel finden sich ab sofort in der entsprechenden App auf eurer Switch, sofern ihr denn das entsprechende Abonnement habt.

Was ist neu?

Neu hinzugekommen sind die Spiele Light Crusader, Super Fantasy Zone und Alien Soldier.

In Treasures Alien Soldier nehmt ihr es mit insgesamt 25 Bossgegnern auf. Und ihr könnt euch sicher sein, dass das keine leichte Aufgabe ist.

Auch Light Crusader stammt von Treasure und ist ein Action-Rollenspiel, während ihr mit Opa-Opa in Super Fantasy Zone acht verschiedene und farbenfrohe Planeten besucht.

Ist das etwas Interessantes für euch dabei?

Wenn ihr euch für das Mega Drive und dessen Spiele interessiert oder einfach in Nostalgie schwelgen möchtet, solltet ihr einen Blick auf das jüngst veröffentlichte Mega-Drive-Pixelbuch werfen.

Zuletzt hatte Nintendo das Erweiterungspaket von Switch Online auch um F-Zero X vom Nintendo 64 ergänzt.