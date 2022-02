Dune Spice Wars: Ein Blick ins komplexe Strategiespiel der Northgard-Macher

Das Universum von Dune liefert mit den vielen politischen Verstrickungen, militärischen Möglichkeiten und der gefährlichen Wüstenumgebung eine perfekte Vorlage für ein Strategiespiel. Das sehen auch die Entwickler von Northgard so und arbeiten derzeit an Dune: Spice Wars, das noch dieses Jahr für PC erscheinen soll.

Ich durfte bei einer kleinen Vorstellung des Strategie-Survival-Spiels dabei sein und gebe alle "spicy" Details über den Titel weiter, die ich dabei erhaschen konnte.

Ein bisschen so wie Northgard als Singleplayer

Auch wenn es in Northgard unheimlich lustig ist, wird es in Dune: Spice Wars keinen Multiplayer geben. Als Einzelspieler in 3D-Top-Ansicht wählt ihr zwischen vier Häusern: Den Artreidis, den Harkonnen und zwei weiteren, noch nicht enthüllten Lagern.

Bevor ihr in den Sand geschickt werdet, dürft ihr euch noch ein paar Boni auswählen. Gestartet wird dann mit einer Hauptbasis, die in Nebel gehüllt ist. Diesen deckt ihr durch die Erkundung der Umgebung mit Ornicoptern auf. Dabei könnt ihr auf wichtige Orte stoßen, die durch NPSc bewacht werden und euch zusätzliche Boni geben, wenn ihr sie erst mal eingenommen habt.

Neben der Erkundung sind das Sammeln wichtiger Ressourcen wie Spice und Wasser, das Erbauen neuer Gebäude und Technologien, das Managen eurer Ressourcen und die Ausweitung eures Gebietes die wichtigsten Aufgaben. Gekämpft wird selbstverständlich auch - ihr müsst es jedoch nicht. Generell gehen die Schlachten sehr langsam vonstatten und ihr könnt während des Kampfes eingreifen und bestimmte Truppenmitglieder verrücken.

Alles dreht sich um das Mikromanagement. Wo steht welche Einheit? Haben meine Dorfbewohner genug zu trinken oder beginnt das dehydrierte Volk zu rebellieren? Zusätzlich müsst ihr pünktlich eure Steuern zahlen, sonst drohen Konsequenzen. Und auch Diplomatie und politische Beziehungen sollten in Dune: Spice Wars nicht unterschätzt werden.

Ohne Krieg gewinnen? Das geht in der Theorie

Gewinnen könnt ihr durch den militärischen Sieg über eure Feinde, durch den Score im Spiel und durch euren politischen Einfluss. Um letzteren Sieg zu erringen, müsst ihr es schaffen, eure Gegner politisch so weit in die Knie zu zwingen, dass sie euch zum Gouverneur wählen. Dafür könnt ihr Verträge, Steuern und euer Verhältnis zu den anderen Fraktionen nutzen.

Zufällige Ereignisse wie Sandstürme oder Sandwürmer bringen etwas Würze in Spice Wars. Außerdem könnt ihr die gegnerischen Fraktionen ausspionieren und neue Einheiten mit speziellen passiven Fähigkeiten kaufen. Um euch schneller fortzubewegen, könnt ihr entweder laufen oder einen Shuttle nehmen, der euch zu einem ausgewählten Zielort bringt.

Schickt ihr eure Einheiten in die Wüste, überleben sie dort nur solange, bis sie durch ein zufälliges Event sterben oder ihre Versorgungspakete leer sind.

Wem es jetzt schon in den Fingern juckt, für den habe ich gute Neuigkeiten, denn Dune: Spice Wars soll schon im Frühjahr in den Early Access gehen.