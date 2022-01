Dwayne "The Rock" Johnson spielt in weiterem Videospiel-Film mit

Dwayne "The Rock" Johnson zieht es einmal mehr zur Verfilmung eines Videospiels, wie der Schauspieler selbst mitgeteilt hat.

Konkret spricht er von einem der "größten, knallhartesten" Spiele, das auf die große Leinwand gebracht werden soll, ohne aber einen Namen zu nennen.

Noch streng geheim

"Ich kann euch nicht sagen, um welches Spiel es sich handelt, aber es wird dieses Jahr eine Ankündigung geben", sagt er in einem Interview mit dem Men's Journal.

Anscheinend handelt es sich um einen Titel, den er selbst jahrelang gespielt hat.

"Ich freue mich wirklich darauf, es den Fans auf der ganzen Welt zu zeigen", ergänzt er. "Natürlich werden wir es unseren Gamer-Freunden recht machen - aber eigentlich wollen wir einfach nur einen tollen Film machen."

The Rock in Fortnite.

Ohne wirklich konkrete Angaben lässt sich nur munter darüber spekulieren, worum es sich handeln könnte. Etwa um einen Film zu Fortnite, in dem er selbst einen Charakter spielt?

Oder handelt es sich womöglich um ein Projekt von PlayStation Productions, die neben Uncharted, The Last of Us und Twisted Metal weitere Adaptionen bekannter PlayStation-Marken anstreben? Wenn ihr auch darüber spekulieren möchtet, könnt ihr das gerne in den Kommentaren tun.

Johnson war in der Vergangenheit bereits in Videospiel-Verfilmungen zu sehen, etwa 2005 in Doom sowie 2018 in Rampage. Nun, hoffentlich wird der neue Anlauf besser als die beiden genannten Filme.