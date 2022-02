Dying Light 2 - Ausrüstung: Kleidung und bessere Rüstungen für alle Klassen finden

Eine ordentliche Bewaffnung ist wichtig, ohne Frage, aber auch die richtige Kleidung bzw. Rüstung in Dying Light 2 steigert eure Überlebenschancen beträchtlich.

Daher ist es garantiert nicht zu eurem Schaden, die Augen offen zu halten nach Ausrüstung, die nicht nur Aidens Rüstungswert beeinflusst, sondern auch mit zusätzlichen Effekten daherkommen kann: Schadensboni, mehr XP und viele weitere Buffs.

In diesem Abschnitt erfahrt ihr alles Wichtige zum Thema Ausrüstung in Dying Light 2.

Mit den Klamotten führt Dying Light 2 seine Klassen, wenn man so will, durch die Hintertür ein. Eine herkömmliche Klassenwahl wie in RPGs gibt es nicht, aber die Ausrichtung eurer Spielweise wird mit beeinflusst durch die Ausrüstung, die ihr angelegt habt - zumindest ansatzweise.

Wo man neue Ausrüstung findet

Wie bei den Waffen in Dying Light 2 findet ihr Ausrüstung an vielen Orten, beispielsweise wenn ihr einfach der Story folgt, Nebenmissionen spielt und viel erkundet. Das Zeug ist zufällig generiert, also nehmt mit, was ihr tragen könnt, und verkauft überschüssige Ausrüstung.

Am häufigsten findet ihr Kleidungsstücke in GRE-Kisten, von denen Unmengen in der Stadt herumstehen. Beispielsweise gibt es spezielle GRE-Container in allen Stadtteilen, die euch nicht nur mit Artefaktwaffen, sondern auch mit diversen Kisten belohnen. In ihnen findet ihr immer ein Rüstungsteil.

Öffnet alle Kisten, die ihr findet (und es gibt eine Menge Kisten in Dying Light 2) - ihr werdet nie zu wenig Klamotten haben.

Weitere Fundorte für Ausrüstung sind Darkzones, Militärkonvois, U-Bahn-Stationen, Banditenlager, GRE-Abwurfpakete und viele Behälter beim Erkunden der Stadt.

Weiterhin könnt ihr den Händlern der Stadt regelmäßige Besuche abstatten (Basar, Kantine Fischauge, PK-Festung oder bei den aktivierten Windrädern). Sie verlangen jedoch hohe Preise für gute Waren, weshalb es sich das Erkunden eher lohnt.

Tipp: Geöffnete GRE-Abwurfkisten werden immer wieder neu befüllt mit Gegenständen, darunter auch Ausrüstung. Kommt bei Gelegenheit hin und wieder zurück und schaut, ob es etwas Neues gibt.