Dying Light 2: Der erste Story-DLC kommt - und erzählt wohl eine Nebenhandlung

Schon zum Release von Dying Light 2 war klar: Da werden in Zukunft noch einige Inhalte mehr folgen - mindestens 5 Jahre lang soll das Spiel mit zusätzlichem Content unterstützt werden. Neben ein paar kosmetischen Gratis-Updates soll im Sommer dann das erste, große, kostenpflichtige Inhaltspaket mit zusätzlicher Story kommen - und wie es aussieht, könnte sich der Plot des DLCs vielleicht gar nicht an die Handlung des Hauptspiels anschließen.

Laut der Roadmap von Techland, die Anfang des Jahres veröffentlicht wurde, dürfte die erste zahlungspflichtige Erweiterung im Juni erscheinen und in einem Interview liefert Lead Game Designer Tymon Smektała ein paar neue Informationen zu der Erweiterung. Dort gibt er auch den Hinweis, dass der Story-DLC gar nichts mit dem Plot von Dying Light 2 zu tun haben könnte und dass er "neben den Hauptereignissen" angesiedelt sein wird.

Diese Roadmap zu Dying Light 2 veröffentlichte Techland im Januar 2022

Zwar habe man vor, in Zukunft auch weiterführende Story-Inhalte zur Haupthandlung hinzuzufügen: "Wir haben einige Ideen. Auf dem Papier, so wie sie jetzt umgesetzt sind, scheint es vielversprechend zu sein, aber es wird definitiv eine Herausforderung sein." Zuerst dreht sich das Paket im Sommer, aber wohl um einen Nebenschauplatz.

Auch geht Tymon davon aus, dass die Community von der DLC-Story überrascht sein dürfte, denn die Gerüchteküche ist noch ziemlich weit weg: Der erste Story-DLC, den wir versprochen haben, ich habe online viele Spekulationen darüber gesehen, was es sein wird, und ich kann mit Sicherheit sagen, dass sie... nicht annähernd richtig waren."

Neben Inhaltserweiterungen sollen auch ein paar neue Features in Zukunft ins Spiel kommen, die von einigen in der Community wohl mittlerweile gewünscht wurden, darunter ein Fotomodus, New Game Plus und weitere Schwierigkeitsstufen. Ganz konkret wird er bei diesen Ankündigungen aber noch nicht: "Ich möchte hier nicht zu sehr ins Detail gehen... aber sehr bald werden die Leute sehen, dass diese Dinge in der einen oder anderen Form in das Spiel eingebaut werden."

Bei Dying Light: Stay Human handelt es sich um einen Action-Survival-Shooter rund um eine Zombieapokalypse, der seit Februar für PC, Playstation und Xbox erhältlich ist - eine Switch-Version soll folgen.