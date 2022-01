Dying Light 2: Diese DLCs erwarten euch in den Monaten nach dem Release

Techland liefert einen ersten Vorgeschmack darauf, welche DLCs euch in der Zeit unmittelbar nach dem Release von Dying Light 2: Stay Human erwarten.

Im Launch-Monat Februar erwarten euch etwa kostenlose, von den Fraktionen im Spiel inspirierte Download-Inhalte.

Und so geht es weiter

Im März geht es mit einem ersten Herausforderungs-Set weiter, gefolgt von einem zweiten im April. Ebenfalls im April beginnen die "Series of Events" mit "Mutated Infected". Ende Mai ist wiederum mit dem ersten Story-DLC zu rechnen.

Techlands Roadmap zufolge (siehe Bild) kostet euch in diesem Zeitraum lediglich der erste Story-DLC etwas.

Eine erste Roadmap zu Post-Launch-Inhalten für Dying Light 2.

Zuvor hatte das Studio mindestens fünf Jahre lang Post-Launch-Inhalte für das Spiel garantiert. Erwähnt werden ferner noch ein zweiter Story-DLC sowie neue Waffen, Feinde, Geschichten, Events sowie weitere kostenlos und kostenpflichtige DLCs.

Noch mehr Neues

Gestern veröffentlichte Techland auf dem eigenen YouTube-Kanal eine neue Audio-Story, die von Schauspieler und Synchronsprecher Takaya Kuroda eingesprochen wurde.

Heute erwartet euch außerdem eine neue Episode von Dying 2 Know More. "Diese Episode wird etwas Besonderes sein, voller künstlerischer Inspirationen und spannender Details über die tägliche Arbeit der Entwickler bei Techland", heißt es.

Zuletzt hatte Techland die Switch-Version von Dying Light 2 verschoben.

Die anderen Versionen erscheinen am 4. Februar 2022 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PS4 und Xbox One. Für die Last-Gen-Versionen gibt es auch ein Gratis-Upgrade auf PS5 und Xbox Series X/S.