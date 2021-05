Dying Light 2 erscheint am 7. Dezember 2021 für PlayStation, Xbox und PC

Dying Light 2 erscheint am 7. Dezember 2021

Eine Collector's Edition wurde angekündigt, die zahlreiche Goodies enthält

Wir wissen nun, wann Dying Light 2 erscheint - und das ist nach einer Reihe eher beunruhigender Informationen durchaus eine gute Nachricht.

In seinem dem "Dying 2 Know"-Stream auf Twitch verriet Techland, dass die Zombieapokalypse mit starken Parkours-Elementen, Nahkampffokus und narrativer Entscheidungsfreiheit am 7. Dezember 2021 für PS4, PS5, Xbox One, Series S/X und PC erscheinen soll.

Das ist zwar noch recht weit weg, aber ein Spiel von dieser Größe und der zu erwartenden Langlebigkeit macht sich um die Feiertage herum immer gut.

Die fast 8 Minuten frisches Dying Light 2-Gameplay, die das Studio heute präsentierte, machten in jedem Fall Mut. Nachdem die Entwicklung recht chaotisch verlaufen sein soll, Cheferzähler Chris Avellone "gegangen wurde" und auch CEO Marchewka wegen seines Führungsstils einstecken musste, haben wohl nicht wenige Schlimmes für das Spiel befürchtet.

Das gezeigte Material dürfte einige dieser Sorgen wieder zerstreut haben, zumal auch endlich mal ein recht konkretes Bild vom Spielablauf entsteht.

Weiterhin zeigte Techland erstes Material der Dying Light 2 Collector's Edition, die neben einer Statue ein nicht allzu kleines Artbook, ein Steelcase, eine UV-Lampe, eine Karte der Stadt, Postkarten, diverse digitale Goodies und noch ein paar andere Kleinigkeiten beinhaltet. Hier könnt ihr das gute Stück sehen:

Insgesamt gibt es sowohl physisch als auch digital je drei Editionen von Standard über Deluxe bis hin zu Collector's (physisch mit Statue und all den anderen anfassbaren Dingen) beziehungsweise Ultimate (alles Digitale aus der Collector's). Die Deluxe Edition unterscheidet sich vor allem darin zur Ultimate beziehungsweise Collector's, dass sie nur den ersten von zwei Story DLC enthält. Bin gespannt, wie das ankommt...