Dying Light 2: Neuer PC-Patch ist jetzt da, Konsolen-Updates folgen

Techland hat den neuesten PC-Patch 1.0.4 für Dying Light 2: Stay Human veröffentlicht.

Ihr könnt ihn euch ab sofort herunterladen und habt anschließend ein paar Probleme weniger mit dem Spiel.

Was macht der neue Patch?

Nach Angaben des Studios kümmert sich der Patch unter anderem um mehrere Absturzursachen und soll zudem die Stabilität des Spiels verbessern.

Einige neue Grafikeinstellungen (etwa Motion Blur und Distance Blur) sind hinzugekommen und ihr solltet nach einer Koop-Session nicht mehr in einer Todesschleife landen.

Nähere Informationen entnehmt ihr dem nachfolgenden Bild:

Was der neue PC-Patch für Dying Light 2 bewirkt.

Version 1.0.4 soll in Kürze auch auf den Konsolen verfügbar sein. Am Donnerstag hatte Techland mitgeteilt, dass das Update an PlayStation und Xbox zur Zertifizierung übermittelt wurde und bis Ende dieser Woche erscheinen soll. Haltet also die Augen danach offen.

Weitere Updates sind laut Techland bereits in Arbeit und sollen etwa Backup-Spielstände hinzufügen sowie Probleme ausmerzen, die den Story-Fortschritt blockieren konnten. Zuletzt hatte das Studio einen kleinen Ausblick darauf gegeben, was von den kommenden Hotfixes und Updates zu erwarten ist.

Hier könnt ihr wiederum nachlesen, welche DLCs euch in den ersten Monaten nach dem Release erwarten.