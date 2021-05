Dying Light 2: Neuer Trailer zeigt fast 8 Minuten frisches Gameplay

Ein neues Gameplay-Video zeigt Dying Light 2 von seiner Schokoladenseite

Es ist das erste Lebenszeichen seit einer ganzen Weile - vor allem eines der ersten guten

Techland hat im Rahmen eines Twitch-Events mit dem Titel "Dying 2 Know" endlich mal neues Gameplay zu Dying Light 2 gezeigt.

Fast acht Minuten frischt der Clip die Erinnerungen auf und zeigt das Spiel drei Jahre nach der ursprünglichen Ankündigung bei guter Gesundheit und auf genau dem Weg, den man sich dafür gewünscht hätte.

Ihr schaut es euch am besten selbst an, aber nachdem zuerst Autor Chris Avellone wegen Vorwürfen sexueller Belästigung gefeuert wurde und zuletzt der Führungsstil von Techland-CEO Marchewka schwer in der Kritik stand, konnte einem schon Angst und Bange um das ambitionierte Projekt werden.

Umso besser, dass sich das Video das Spiel durchaus von einer guten Seite präsentiert:

Der grundlegende Loop scheint unverändert zur ursprünglichen Ankündigung: Bei Tag sieht man draußen nur wenige Zombies, pardon: "Infizierte", da die Biester bekanntlich kein UV-Licht vertragen. Bei Nacht bricht dann die Hölle los, weil die Viecher samt ihrer mutierten Schwippschwager auf der Straße rumtreiben. Das wiederum bedeutet, dass ihre Behausungen so gut wie leer sind - und da findet man so manches Goodie, wenn man sich denn reintraut.

Ebenfalls weiter eine Säule des Spiels ist das Gameplay der Entscheidungen und Konsequenzen, die einen hohen Wiederspielwert mit sich bringen sollen. Welcher Fraktion wollt ihr die Kontrolle über einen Bezirk und seine Ressourcen überlassen?

Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin ein Stück weit erleichtert und freue mich auf das Spiel, das am 7- Dezember 2021 für PlayStation 4, PS5, Xbox One, Series S/X und PC erscheinen soll.