Dying Light 2: PC-Patch setzt dem Todesschleifen-Bug eine Ende und fügt Backup-Speichersystem hinzu

Entwickler Techland hat ein neues Update für Dying Light 2 für den PC veröffentlicht. Steckt ihr in einer unendlichen Todesschleife fest, soll dieser Patch Abhilfe schaffen und euch aus eurer nervigen Spirale befreien.

PC-Spieler sind gerettet, Konsolenspieler folgen

Der Bug tritt auf, wenn ihr während einer Quest in einem begrenzten Gebiet sterbt und an einer anderen Stelle auf der Karte respawnt, ohne dass genügend Zeit bleibt, um zum vorherigen Missionsgebiet zurückzukehren.

Auf den Konsolen wurde dieser Fehler noch nicht behoben, das Team arbeitet jedoch daran. Mit dem nächsten Konsolen-Patch soll eine Option auf dem Todesbildschirm der Spieler den Wiedereinstieg in das jeweilige Missionsgebiet ermöglichen.

Survivors! We hear you: death-loop bug is a serious problem we know of and we do everything to solve this issue ASAP. Thank you for your patience and feedback! pic.twitter.com/ehWat4zGWM — Dying Light (@DyingLightGame) February 15, 2022

Was das neue Update für euch bereithält

Immerhin soll das aktuelle Update weitere Fälle dieser Todesspirale auf dem PC verhindern und auch alle Spieler, die aktuell in der Schleife festhängen, daraus befreien. Die Lösung funktioniert allerdings nur im Einzelspielermodus.

Zusätzlich führt Techland ein Backup-Speichersystem ein und lässt euch die Tastaturbelegung für das Blockieren, die aktive Landung und den Sprungangriff ändern.

"Das Backup-Save-System ist eine spielinterne Funktion, die es euch ermöglicht, einen Spielstand zu laden, der auf dem vorherigen Fortschritt der Haupthandlung basiert", erklärt Techland.

"Wenn man einen Rollback durchführt, kehrt man zu einem Spielstand aus diesem Backup-Speicher zurück. Mit dem Fortschreiten der Haupthandlung werden neue Sicherungsspeicher freigeschaltet."