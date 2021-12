Dying Light 2 PC-Systemanforderungen: Mit i5-Prozessor gibt es RayTracing

Entwickler Techland gibt heute bekannt, welche PC-Hardware ihr benötigt, um mit 60 Bildern pro Sekunde und 1080p-Auflösung in Dying Light 2 Stay Human durchstarten könnt. Dabei unterscheidet das Studio zwischen eingeschaltetem und deaktivierten RayTracing.

Hier sind die PC-Systemanforderungen für Dying Light 2.

Mindestens (ohne RayTracing):

CPU: Intel® Core i3-9100 / AMD Ryzen 3 2300X

RAM: 8GB

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 560 4GB

OS: Windows 7

Speicherplatz: 60GB HDD

Empfohlen (ohne RayTracing):

CPU: Intel® Core i5-8600K / AMD Ryzen 5 3600X

RAM: 16GB

GPU: NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB / AMD Radeon RX Vega 56 8GB

OS: Windows 10

Speicherplatz: 60GB SSD

Mindestens (mit RayTracing):

CPU: Intel® Core i5-8600K / AMD Ryzen 5 3600X

RAM: 16GB

GPU: NVIDIA GeForce RTX 2070 8GB

OS: Windows 10

Speicherplatz: 60GB SSD

Empfohlen (mit RayTracing):

CPU: Intel® Core i5-8600K / AMD Ryzen 7 3700X

RAM: 16GB

GPU: NVIDIA GeForce RTX 3080 10GB

OS: Windows 10

Speicherplatz: 60GB SSD

Mit diesen Anforderungen dürften die meisten Mittelklasse-Set-ups mit Dying Light 2 klarkommen. Vielleicht muss der ein oder andere aber seinen RayTracing-Traum aufgeben.

Auf diesem schicken Bild seht ihr die offizielle Tabelle von Techland:

Die PC-Systemanforderungen für Dying Light 2 Stay Human auf einen Blick.

Dying Light 2 Stay Human erscheint am 4. Februar 2022 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X und S sowie für die Nintendo Switch per Cloud.