Dying Light 2 soll euch mehr als 500 Spielstunden bieten

Mit Dying Light 2: Stay Human werdet ihr ziemlich lange euren Spaß haben können, behauptet der Entwickler. Laut Techland könnt ihr locker 500 Stunden in das Zombie-Open-World-Rollenspiel reinstecken, um alle zum Release verfügbaren Inhalte zu erschließen.

"Um Dying Light 2 Stay Human vollständig abzuschließen, braucht man mindestens 500 Stunden - fast so lange, wie man braucht, um von Warschau nach Madrid zu laufen", sagt das Studio in einem Tweet. Das sind etwa 21 Tage oder drei volle Wochen - Schlaf, Arbeit, Essen und all die anderen Zeitfresser des Alltags sind natürlich nicht mit eingerechnet.

To fully complete Dying Light 2 Stay Human, you'll need at least 500 hours?almost as long as it would take to walk from Warsaw to Madrid!#DyingLight2 #stayhuman pic.twitter.com/Sk3KFpRJoA — Dying Light (@DyingLightGame) January 8, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Um aufgekommenen Missverständnisse vorzubeugen, teilte der Entwickler noch ein kleines Update zu seinem Tweet: Die 500 Stunden beziehen sich auf das maximale Ausreizen des Spiels - das Abschließen aller Quests, Enden und das Erforschen aller Teile der Welt, aber ein normaler Spieler sollte die Geschichte + Nebenquests und eine Menge Erkundungen in weniger als 100 Stunden abschließen, also keine Sorge!"

Fans fürchten, dass die Qualität unter der Quantität leiden wird

So ganz zufrieden scheinen aber nicht alle Spieler mit dieser erschlagenden Stundenzahl zu sein. "Nichts für ungut, ich habe eure früheren Spiele geliebt, aber das ist ein großer Abtörner. Als Vater von zwei Kindern habe ich nicht die Zeit, mich in diese riesigen Zeitfresser zu vertiefen. Ich bevorzuge eine weniger aufgeblähte Erfahrung. Die Länge von Dead Island oder Dying Light war perfekt. Man brauchte höchstens einen Monat, um es zu beenden", lautet der Kommentar eines besorgten Spielers.

Andere fürchten, dass die 500 Spielstunden vollgepackt mit ermüdenden Sammelaufgaben und anderen Zeitfressern sind. Ein Spieler, der angekündigt hat, seine Vorbestellung nun zu stornieren, sagt: "500 Stunden völliger Blödsinn sind garantiert. Man kann ein Spiel dieser Länge nicht ohne eine lächerliche Menge an beschissenem Füllmaterial machen."

Andere sehen es etwas positiver und sagen, dass sie sich freuen, solange sie nicht 300 der angepriesenen 500 Stunden mit dem Suchen nach kleinen Sammelgegenständen verbringen müssen.

Egal, ob ihr Dying Light 2: Stay Human voll ausreizen oder nur die Story durchspielen wollt, eine "solide Erfahrung" verspricht Techland in beiden Fällen. Das Spiel erscheint am 4. Februar 2022 für PC, PlayStation, Xbox und sogar für die Nintendo Switch.