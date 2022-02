Dying Light 2: Stay Human - Tipps und Tricks zum Überleben der Zombies

Dying Light 2: Stay Human ist ein umfangreiches Spiel. Es vereint Survival-, Action-, RPG-, Exploration-, Crafting- und viele weitere Mechaniken in einer stattlich bemessenen offenen Welt.

Würden nicht überall Zombies herumstaksen und sabbernd nach euch greifen, könnt es eine richtig schöne Zeit in Villedor und Umgebung sein. Aber nein, Aiden - so der Name des Hauptcharakters - muss darauf gefasst sein, dass der Tod hinter jeder Ecke lauern kann.

Wenn nicht durch die bissigen Untoten, dann durch Stürze, zu lange Aufenthalte in der Dunkelheit, Plünderer oder Banditen, die sich zusammenrotten und die wenigen Überlebenden brutal attackieren.

Damit das mit dem Überleben besser klappt, sammeln wir hier die besten Guides, Tipps und Tricks, Leitfäden und Lösungen für Dying Light 2.