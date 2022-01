Dying Light 2: Techland bestätigt gratis Upgrade auf die PS5- und Xbox-Series-Version kommt

Wenn ihr euch das neue Dying Light 2 für Xbox One oder PS4 holt, könnt ihr in Zukunft ein Gratis-Upgrade für die neuste Konsolen-Generation bekommen. Das hat Techland heute bekannt gegeben, genauso wie neue Informationen zum Thema Cross-Play im Koop.

Die Wahl, welche Version von Dying Light 2 ihr kauft, ist aktuell also noch nicht so ernst, denn falls ihr euch für die Last-Gen entscheidet, könnt ihr das Siel später noch einmal ohne Zusatzkosten upgraden. Neben dieses Versprechen gab Techland heute ein paar Details dazu bekannt, ob der Multiplayer plattformübergreifend funktionieren wird.

Bestätigt wurde bereits Crossplay zwischen der Steam- und Epic-Games-Version des Horror-Survival-Titels. Dabei könnt ihr alle Fortschritte und Items, die ihr gemeinsam erbeutet habt, danach auch für euer Spiel behalten. Wenn ihr dabei Entscheidungen fällen könnt, geht das über eine Abstimmung zwischen allen im Koop, wobei der Host das letzte Wort hat - überlegt euch also gut, wer euer Koop-Chef sein darf.

Plattformübergreifendes Spiel zwischen Playstation und Xbox gibt es zum Start wohl leider nicht, könnte aber in Zukunft noch zum Spiel dazukommen, vielleicht mit einem späteren Patch.

Bis zum Start des neuen Horror-Survival-Zombie-Geschnetzels müsst ihr nicht mehr allzu lange durchhalten. Schon in wenigen Wochen - am 4. Februar - kommt das düstere Action-Game Dying Light 2: Stay Human auf den Markt - bei uns in einer geschnittenen Version ab 18.