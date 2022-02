Dying Light 2: Techland nennt Details zu kommenden Updates und Hotfixes

Nach dem Release ist vor den Updates. Techland arbeitet derzeit an weiteren Hotfixes und Updates für Dying Light 2: Stay Human, die in Kürze kommen sollen.

Bei einem umfangreichen Spiel wie diesem verwundert es nicht, dass sich der ein oder andere Bug in die Verkaufsversion geschlichen hat. Genau daran wird gerade gearbeitet.

Was sich bald tut

Wenige sind es jedenfalls nicht, wie Techland auf Twitter für PC, PlayStation und Xbox zeigt.

Auf dem PC befasst sich das Entwicklerstudio mit mehreren Bugs, die das Spiel zum Absturz bringen, und Situationen, in denen der Bildschirm schwarz wird. Ebenso wird geprüft, warum manche Spieler und Spielerinnen nichts mehr verkaufen können.

Zu den neuen PC-Optionen zählen etwa eine kommende Möglichkeit, die englische Sprachausgabe zu aktivieren, wenn die lokale Sprache nicht Englisch ist, sowie Gaming-Maus-Support.

PC gamers (Steam and EGS) - we'll keep on providing you with the regular fixes. Here is the list of things in our pipeline: pic.twitter.com/hFOfL1BOxI — Dying Light (@DyingLightGame) February 6, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Auf den PlayStation-Konsolen geht es um Probleme mit der Stabilität der Verbindung sowie mit dem Streamer-Modus, in dem ein Song nicht stumm geschaltet wird. Ferner ist von Problemen mit dem Stealth-Gameplay im Koop-Modus sowie fehlenden Dialogoptionen die Rede.

Ebenso möchte Techland Backup-Spielstände ermöglichen und dafür sorgen, dass Spieler nicht mehr in einer Todesschleife landen können.

PS gamers - we will be submitting a new Hotfix by the middle of next week at the latest. pic.twitter.com/Iq2pLxqf4h — Dying Light (@DyingLightGame) February 6, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Für die Xbox Series X ist wiederum ein 60+fps-VRR-Modus vorgesehen. Weiterhin beschäftigt man sich mit Schnellreise-Problemen nach Beendigung des Spiels, der Unverwundbarkeit mancher KI-Charaktere und zusätzlichen Videoeinstellungen für Xbox-Konsolen.

XBOX gamers - we will be submitting a new Hotfix by the middle of next week at the latest. pic.twitter.com/Nv3pyifKrx — Dying Light (@DyingLightGame) February 6, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Wie läuft das Spiel bisher bei euch? Hattet ihr große Probleme und, wenn ja, welche waren das?