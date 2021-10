Viele Neuerungen erwarten uns in Dynasty Warriors 9 Empires, das nun für den 15. Februar 2022 angekündigt wurde. Neben den gewohnten politischen Intrigen und Eroberungsschlachten gibt es neue Burg-Erstürmungen und sogenannte Secret Plans.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings