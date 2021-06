E3 2021 - Die 22 besten E3-Games, auf die wir hoffen dürfen

Die E3 2021 mag ins Digitale abgewandert sein, die Spiele sind natürlich trotzdem da! Hier sind 22 der besten Titel der E3 2021, auf die wir uns nicht nur freuen, sondern bei denen wir uns auch ein paar Dinge erhoffen, sei es es aufregendes Gameplay, neue Infos oder im Falle von Elden Ring wenigstens einen klitzekleinen, neuen Teaser. Da kommt sicher noch mehr, das ist nicht alles drin und dementsprechend wird das auch noch erweitert. In diesem Sinne? Was sind eure Highlights, die hier vielleicht noch fehlen?

Die Reihenfolge ist übrigens nicht qualitativ sortiert, sondern schlicht alphabetisch.

Babylon's Fall - Square Enix, Platinum Games - PC, PlayStation, Xbox - Release: Hoffentlich 2021

2018 wurde Babylon's Fall bereits von Square Enix und PlatinumGames angekündigt und seitdem passierte einiges. Unter anderem eine Pandemie, die auch die Zeitpläne für dieses Spiel durcheinanderwarf. Aber man macht weiter und hoffentlich gibt es endlich mehr zu sehen, denn der 2019er Teaser sah schon vielversprechend aus. Eine wie immer apokalyptische Riesenstadt, direkt aus Alpträumen entsprungen, schnelle Schwer-Action und ganz, ganz viele Kombos im Sonnenuntergang. Es wirkt schon ein klein wenig wie Dark Souls, wenn der riesige Boss mit seinem noch größeren Schwert dem Helden nachstellt, aber das Kampfsystem wirkt sehr viel flüssiger und scheint deutlich arcadiger. Wir sind wirklich gespannt!

Battlefield 2042 - Electronic Arts - PC, PlayStation, Xbox - Release: 22.10.2021

Battlefield 2042 wird keine Kampagne haben, aber 128 Spieler auf dem PC und den Next-Gen-Plattformen PS5 und Xbox Series X/S. Alles in Ordnung also, denn mit neuen Ideen zu Fahrzeugen, Klassen und mehr, wer braucht schon eine halbherzige Kampagne. Obwohl, das Szenario klingt ganz interessant... Egal, der nächste in Echtzeit berechnete Tornado, der über 100 Spieler ins Chaos stürzt, lässt hoffentlich gar nicht erst solche Gedanken aufkommen. Nur, dass man für Beta-Zugang und früher Spielen ein wenig tiefer in die Tasche greifen soll, das lässt gar nicht so alte EA-Klischees lebendig werden. Aber gut, dann wartet man halt ein wenig länger, bevor man sich in die Schlacht stürzt. Das gibt ihnen eh mehr Zeit, die Server stabil zu bekommen...

Deathloop - Arkane, Bethesda - PC, PlayStation - Release: 14.09.2021

Das Gameplay-Konzept von Deathloop ist so komplex, dass es kaum möglich ist, es in einem Absatz zusammenzufassen. Versuchen wir es trotzdem mal: Ihr wacht auf einer fremden Insel mit dem Auftrag auf, acht Zielpersonen vor Mitternacht auszuschalten. Es gibt aber einige Haken. Ihr wisst nicht, wer ihr seid (findet es im Laufe der Geschichte aber heraus). Jedes Mal, wenn ihr versagt, beginnt der Tag von vorne. Ach ja, und eine Erzfeindin, die versucht, euch dabei umzulegen, habt ihr auch. Was zum Teufel hat sie so wütend gemacht? Um das Mörderpuzzle zu lösen und der Todesschleife zu entkommen, müsst ihr eure mit gezielten Aktionen an einem Ort versammeln, um alle Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. (Melanie)

Dragon Age 4 - Electronic Arts, Bioware - PC, Playstation, Xbox - Release: Unbekannt

Dragon Age 4 hat bisher noch keinen offiziellen Titel und es ist wahrscheinlich, dass wir erst auf dem eigenen Electronic-Arts-Event mehr davon sehen werden, nichtsdestotrotz ist es einer der großen Fantasy-Titel dieses Ankündigungs-Sommers. Bisher gab es nur wenige Eindrücke, ein paar Gerüchte und einen Cinematic-Trailer mit kleineren Eindrücken zum Spiel zu sehen, bekannt ist aber, dass die Geschichte diesmal im magischen Reich Tevinter spielen wird. Bekannt ist die Reihe aber auch für ihre vielfältigen Charaktere, von denen zwei sicher noch einmal auftreten: der spitzbübische Abenteurer Varric und der geheimnisvolle Dread Wolf Solas. Mit dem Fantasy-Rollenspiel ist frühestens im Laufe 2022 - wenn nicht später - auf alle Fälle für Computer und Next-Gen zu rechnen. (Judith)

Ist der ehemalige Verbündete der neue geheimnisvolle Gegenspieler?

Dying Light 2 - Techland - PC, PlayStation, Xbox - Release: 7.12.2021

Es war schon etwas chaotisch zwischendurch, die Entwicklung von Dying Light 2 lief offensichtlich alles andere als reibungslos. Das scheint dem Spiel selbst aber nicht viel geschadet zu haben, denn wie die ersten Eindrücke zeigen, macht die Vision einer neuen Gesellschaft, die sich den Zombie-Gegebenheiten bei Tag und Nacht anpassen muss, gute Fortschritte. Tagsüber fürchten die Monster das Licht und machen Gebäude zu den gefährlichsten Orten. Nachts ziehen sie dann durch die Straßen, während sich die Menschen lieber nach innen verziehen und ihre Höhlen so gut es geht ausleuchten. Als Held könnt ihr dieses Wechselspiel natürlich nicht ganz mitmachen und nutzt jede Menge Parcours-Läufe, um den Untoten zu entgehen. Sieht cool aus, die Prämisse passt, kann fantastisch werden.

Elden Ring - From Software, Bandai Namco - PC, PlayStation, Xbox - Release: 21.1.2022

Die große Unbekannte und ohne Frage der Star im Line-up von Bandai Namco. Wenn es denn was zu sehen gibt, denn so große Sorgen muss sich Scarlet Nexus nicht machen, dass ihm das neue From-Software-Spiel das Rampenlicht streitig macht. Das macht es nämlich heute schon, als endlich, nach langer Zeit im Dunkel, ein neuer Trailer des Weges kam. Nicht nur das, auch der Release hat nun einen Tag - und zwar den 21.1.2022! Super!!! Okay, genug Vorfreude und Aufregung, jetzt muss genörgelt werden, solange bis endlich eine Stunden Gameplay gezeigt wird. Mindestens!

Fable 4- Microsoft - PC, Xbox - Release: Unbekannt

Noch ein Teil 4 zu einer Fantasy-Spielereihe wurde im Sommer 2020 auf dem Xbox Games Showcase angekündigt und könnte dieses Jahr auch auf der E3 dabei sein. Letztes Mal gab es nur einen kurzen, witzigen Cinematic-Clip zu sehen, der bestenfalls das Mittelalter-Fantasy-Setting für Fable bestätigte, diesmal könnte es aber mehr aus der schrägen Fantasiewelt zu sehen geben. Fable 1 sieht mittlerweile erschreckend eckig aus, die Grundidee zwischen Engelchen und Teufelchen ist aber nach wie vor lustig und schreit nahezu nach einer neuen Umsetzung: Ein modernes ARPG mit ausgeklügeltem Gut/Böse-System, überschwänglichen NPC-Reaktionen, zahlreichen Dialogoptionen und unterschiedlichen Fähigkeiten nach Gesinnung zum Beispiel? Ja, zeigt so etwas bitte im Xbox-Showcase! (Judith)

Viel gab es noch nicht zu sehen, bis auf mittelalterliche Fantasywelten und trockenen Humor

Far Cry 6 - Ubisoft - PC, PlayStation, Xbox - Release: 7.10.2021

Far Cry 6 bleibt seinem altbewährten Konzept treu und bietet Shooter-Action zwischen ernster Freiheitskämpfer-Thematik und einem scharfen Humor. Die große Open-World - die stark an Kuba erinnert - will von euch erobert werden. Euer Gegenspieler Anton Castillo dürfte euch dabei ebenfalls bekannt vorkommen. Er wird von Giancarlo Esposito verkörpert. Ihr wisst schon, dem Los-Pollos-Typen von Breaking Bad. Zudem warten Dschungel, Strände, Sümpfe, Berge und eine große Stadt auf euch. Auch ein paar verrückte Waffen und Streicheleinheiten mit Hündchen und Krokodilen könnt ihr euch im neuen Far Cry genehmigen. (Melanie)

Final Fantasy 16 - Square Enix - PS5 - Release: Unbekannt

Die Fantasy-Reihe mit Anime-Touch soll ein neues, actionreiches Kapitel erhalten. Nach einem futuristischen Abstecher in FF15 orientiert sich die Reihe im nächsten Teil jedoch wieder an klassischen, mittelalterlichen High-Fantasy-Welten. Trotz Comic-Touch sehen die Figuren diesmal auch etwas mehr wie echte Menschen aus, aber keine Sorge, riesige Schwerter, stylishe Outfits und Wuschelfrisuren, wie man sie aus Animes kennt, sind trotzdem mit dabei. Die Geschichte des Spiels dreht sich um den adeligen Schwertkämpfer Clive, der seinen kleinen Bruder Joshua als träger einer immensen Macht beschützen muss. Das Spiel wird anfangs nur für die PS5 erscheinen. (Judith)

FF 16 könnte düster werden - Anime-Wuschelhaare gibt es trotzdem!

Forza Motorsport - Turn 10, Microsoft - Xbox Series X, PC - Release: Unbekannt

Hat Forza Motorsport je enttäuscht? Fans blicken natürlich mit Spannung auf den neuesten Teil der Reihe, für den die Entwickler jüngst nicht weniger als einen Generationssprung versprachen. Forza 7 ist mittlerweile auch schon wieder vier Jahre alt, in den Jahren dazwischen sollten doch einige technische Fortschritte möglich sein, nicht wahr? Dass es massenhaft Autos geben wird, ist ja so oder so nicht die Frage bei einem Spiel wie diesem, da rückt schon eher die Technik auf der neuen Konsole mehr in den Vordergrund. Ich bin gespannt, wie es aussieht - und ob sich das nach echter Next-Gen anfühlt. (Benjamin)

Zeit für ein wenig Gameplay!

Guadians of the Galaxy - Eidos Montreal, Square Enix - PC, Xbox, PlayStation vermutlich - Release: Unbekannt

Ich mag die Filme mit den Guardians of the Galaxy, ich mag das verrückte Team. Ein Action-Adventure mit dem kunterbunt zusammengewürfelten Haufen klingt daher ziemlich verlockend, wenn es angemessen umgesetzt wird. Und da das Studio Eidos Montreal, das daran arbeiten soll, mit seinen Deus-Ex-Spielen und mit Shadow of the Tomb Raider nicht die schlechteste Arbeit abgeliefert hat, stimmt mich das vorsichtig optimistisch. Nur bitte kein Live-Service-Kram, ja? Einfach ein schlichtes, ganz normales Action-Adventure. Das ist ja nicht zu viel verlangt, oder? (Benjamin)

GOTG als Action-Adventure? Gut vorstellbar.

God of War "Ragnarök" - Santa Monica Studio, Sony - PlayStation - Release: 2022

Viele Vermutungen und Gerüchte schmücken den Nachfolger des beliebten God of War aus 2018. Obwohl viele das Spiel bereits mit dem Zusatz "Ragnarök" betiteln, da die Fortsetzung vermutlich den gleichnamigen Untergang der nordischen Götter einleitet, wurde dieser als endgültiger Name von Sony vorerst ausgeschlossen - schade. Was wir bisher aber sicher wissen, ist, dass der neue Teil im alten Norwegen spielen wird und die beiden Protagonisten Kratos und seinen Sohn Atreus zeigt. Sicher ist ebenfalls, dass God of War erst 2022 erscheint. Bis zum Ragnarök bleibt uns also noch etwas Zeit. (Melanie)

Gran Turismo 7 - Polyphony, Sony - PlayStation - Release: nicht vor 2022

Wurde ja auch mal wieder Zeit für ein echtes Gran Turismo! Nichts gegen Sport, das ist seine eigene Liga, die in der Davor-Zeit irgendwo in Monaco rauschende E-Sport-Feste feierte. Aber es ist auch schon ein paar Jährchen alt, von Gran Turismo 6 mal ganz zu schweigen. Das war 2013. Also, was ist mit Gran Turismo 7 für die PS5? Rechnet nicht mit Wundern, es ist klar, dass es dieses Jahr nichts mehr wird, aber angekündigt Mitte letzten Jahres und zwei Jahre später ein Release, das wäre für Polyphony immer noch voll in jedem Zeitplan. Dieses Mal wird auch wieder die klassische Solo-Kampagne dabei sein, Fahrschule inklusive. Was gibt es Schöneres, als ein Rennspiel mit einem gebrauchten MX-5 zu starten und ein paar Stunden zu grinden, bis man auf einen ausrangierten BMW M4 umsteigen darf... Wird super!

Halo Infinite - 343 Industries - Xbox Series X, Xbox One, PC - Release: Herbst 2021

Nachdem die Gameplay-Präsentation Ende des letzten Jahres aus PR-Sicht eher in die Hose ging und eine Verschiebung des einst als Series-X-Launch-Titel geplanten Spiels nach sich zog, haben Microsoft und 343 Industries einiges gutzumachen. Und wenn Halo Infinite erneut nicht liefern sollte... Nach der Blamage von 2020 steht also einiges auf dem Spiel, aber seien wir mal ehrlich: selbst wenn die Grafik nicht ganz zur Extraklasse gehören sollte, kommt es doch am Ende noch mehr auf die spielerischen Werte an. Und ich bin überzeugt, dass Infinite in dem Bereich ebenso wenig enttäuschen wird wie seine Vorgänger. (Benjamin)

Die Spannung steigt, wie sieht Halo Infinite aktuell aus?

Horizon Forbidden West - Sony - PlayStation - Release: 2021

Weiter, schöner, besser. Das Sequel zu Horizon: Zero Dawn bewegt sich nicht nur westwärts, sondern vor allem weiter geradeaus. Aufgrund einer mysteriösen Plage muss die Maschinenjägerin Aloy in den unbekannten Westen reiten. Dort warten neue Monster, gefährliche Stämme und Herausforderungen auf den mutigen Rotschopf. Diesmal kann Aloy fortschrittliche Hilfsmittel nutzen und sogar eine ganz neue Welt erkunden, denn in der Fortsetzung wagt sich die Protagonistin zeitweise unter Wasser. Apropos Wasser: Mit den modernen Möglichkeiten der PS5 erstrahlen Himmel, Erde und Gewässer in neuem Glanz. (Melanie)

Kingdom Come: Deliverance 2 - Warhorse Studios, Prime Matter - PC, PlayStation, Xbox - Release: Hoffentlich 2021

Na das wurde ja auch Zeit! Der erste Teil mag zum Start mehr Probleme gehabt haben als Cyberpunk - wobei ich zum Start zu den Glücklichen gehörte, die beide ohne größeren Schluckauf durchspielen konnten, was für einen Test wohl nicht ganz ideal war. Aber der Ansatz eines realistischen Mittelalter-RPGs in einem historisch halbwegs - oder sogar ziemlich - akkuraten Setting war fantastisch, der Schwertkampf ambitioniert und die Welt faszinierend. Eine meiner intensivsten Erinnerungen wird bleiben, in einer regnerischen Nacht mitten im böhmischen Wald, halb verhungert, von Wölfen umringt, zwei Räuber zu erledigen, um ihren Kram zu klauen und selbst über die Runden zu kommen. Nicht gerade der Ritter-Moment, mehr der Dschungel liegt in Böhmen, aber wenn die Fortsetzung wieder solche Momente bieten kann, dann bin ich sowas von dabei!

Life is Strange: True Colors - Square Enix, Deck Nine - PC, Playstation, Xbox - Release: 10. September 2021

Vom dritten Teil der emotionalen Story-Adventure-Reihe gab es bisher schon einiges zu sehen und es wird daher mit ziemlicher Sicherheit auf der E3 mitmischen. In True Colors dreht sich, wie schon in den anderen Teilen, auch diesmal wieder alles um eine junge, sympathische Außenseiterin mit übernatürlichen Kräften: Alex Chen besitzt mächtige Empathie-Kräfte und kann die Gefühle anderer Leute wahrnehmen. Sie zieht in die Colorado-Kleinstadt Haven Springs zu ihrem Bruder und ist dort sofort mit einem schrecklichen Mysterium konfrontiert: einem Mord. Sie muss lernen, ihre Kräfte richtig einzusetzen, um diesen tragischen Fall aufzuklären. Entwickelt vom Before-the-Storm-Studio Deck Nine, geht das Spiel zurück zu den Wurzeln des Franchise: Gute Musik, spannende Figuren und starke Gefühle. (Judith)

Hauptfigur Alex trifft mit Steph beliebte Figur der Reihe, die in True Colors zurückkehrt

Metroid Prime 4 - Retro Studios, Nintendo - Nintendo Switch - Release: Unbekannt

Metroid Prime 4 könnte einer der großen Titel dieser E3 werden. Könnte. Wenn es denn gezeigt wird. Das ist keineswegs sicher. Aber dann wiederum ist es bereits mehr als zwei Jahre her, seit Nintendo den Reboot der Entwicklung ankündigte. Und in der Zeit sollte man doch mittlerweile mal was richtig Vorzeigbares haben. Es wäre jedenfalls enttäuschend, wenn es wieder nichts dazu zu sehen gibt. Also, Nintendo, zeigt uns Metroid Prime 4, haut uns von den Socken. Ihr und die Retro Studios könnt das! (Benjamin)

Mehr als nur eine Zahl zu sehen, wäre wünschenswert.

Pokémon: Strahlender Diamant und Leuchtende Perle - Ilca Inc, Nintendo - Nintendo Switch - Release: 19. November 2021

Zwei neue Pokémon-Remakes! Nachdem Let's Go Evoli und Pikachu doch recht niedlich ausfielen, bringt Nintendo diesmal Perl und Diamant auf einen etwas moderneren Stand. Eine gute Gelegenheit für alle, diese beiden Titel nachzuholen, wenn ihr sie damals nicht gespielt habt und nicht zwingend auf die Originale zurückgreifen möchtet. Natürlich geht's einmal mehr darum, sie alle zu knech... äh, zu fangen! Erneut grast ihr dabei die Sinnoh-Region ab und schnappt euch jedes Pokémon, das nicht bei drei vor eurem Pokéball geflüchtet ist. Ob das je langweilig wird? (Benjamin)

Die Sinnoh-Region noch einmal erleben.

Starfield - Bethesda Game Studios, Xbox - Xbox Series X/S, PC, PS5(?) - Release: Unbekannt

Noch so ein lange erwarteter Titel, zu dem es auf der diesjährigen E3 endlich was Neues zu sehen geben könnte. Mittlerweile wird's auch echt langweilig, sich zum 1.000 Mal den relativ nichtssagenden Teaser-Trailer von vor ein paar Jahren anzugucken. Also, Bethesda, zeigt uns, woran ihr in den letzten Jahren gearbeitet habt und wie ihr euch ein Science-Fiction-Rollenspiel vorstellt. Das trifft eher meinen Geschmack als ein Elder Scrolls oder Fallout, insofern bin ich gespannt, was dabei herauskommt. Eine Art Mass Effect? Oder doch was ganz Anderes? Wir werden sehen. (Benjamin)

Der Teaser wird langsam langweilig.

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction - Ubisoft - PC, PlayStation, Xbox - Release: 2021

Corona hat diesen Titel besonders hart getroffen, nicht nur musste das Spiel verschoben werden, Ubisoft sah sich durch die Pandemie sogar dazu gezwungen, den Namen des Spiels zu ändern. Ursprünglich sollte es Rainbow Six Quarantine heißen - ihr versteht sicher, warum das nicht so praktisch gewesen wäre. In diesem taktischen Koop-Shooter aus dem Tom-Clancyversum wehrt ihr euch gegen einen außerirdischen Parasiten, der in einem Labor ausbricht und sich zu allem Überfluss auch noch stetig weiterentwickelt. Euer wichtigstes Ziel ist dabei, niemanden im verseuchten Labor zurückzulassen. Das Gameplay ist dabei an den Spielmodus "Outbreak" aus Siege angelehnt. (Melanie)

Zelda: Breath of the Wild 2 - Nintendo - Nintendo Switch - Release: Unbekannt

In Breath of the Wild stellte sich der wiedererwachte Recke Link im magischen Reich Hyrule einer "aquarelligen" Open World und der Konfrontation mit dem uralten Feind Ganondorf - nichts, was der berühmte blonde Bursche nicht schon einmal getan hätte, also warum ihn nicht auf ein weiteres Abenteuer schicken? Es gibt Gerüchte, dass das nächste Spiel in Story und Welt allerdings direkt an das letzte anknüpfen und den Erzfeind diesmal nicht aus der Versenkung holen könnte. Zu Zelda und E3 gibt es auf alle Fälle zahlreiche Gerüchte, ob BOTW dieses Jahr einen Auftritt haben könnte oder nicht - Nintendo will sich in der E3-Show größtenteils auf Spiele fokussieren, die 2021 erscheinen, es bleibt also spannend, ob Zelda und Link eingeladen sind. (Judith)