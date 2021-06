E3 2021 Zeitplan: Alle Konferenzen, alle Termine und alle Streams rund um die Messe

Dieses Jahr fühlt sich die E3-Zeit beinahe wieder wie vor Corona an. Nachdem letztes Jahr noch - mehr oder weniger - kurzfristiges Chaos herrschte, sind die Unternehmen im Jahr 2021 auf die Situation eingestellt und es erwarten euch in nächster Zeit eine ganze Menge Livestreams und Pressekonferenzen.

Damit ihr dabei nicht den Überblick verliert, fassen wir an dieser Stelle alle kommenden Veranstaltungen für euch zusammen, sortiert in chronologischer Reihenfolge. Da habt ihr in nächster Zeit einiges zum Angucken, so viel steht schon mal fest!

Updates der Liste folgen, wenn diese vorliegen.

Alle Konferenzen, alle Termine und alle Streams rund um die E3 2021

Samstag, 5. Juni 2021

17 Uhr: Guerrilla Collective Part 1

Der Guerrilla-Collective-Stream verteilt sich auf zwei Termine, insgesamt sind rund 80 Indie-Spiele mit dabei. Erwarten könnt ihr frische Ankündigungen, Trailer und Gameplay.



Stream: Twitch

Montag, 7. Juni 2021

18 Uhr: Netflix Geeked Week

Vom 7. bis 11. Juni findet die erste Netflix Geeked Week statt. Täglich geht's um 18 Uhr los und euch erwarten exklusive Neuigkeiten, neue Trailer, Stargäste und vieles mehr rund um "Sci-Fi, Fantasy, Comics, Gaming und junge Erwachsene".



Stream: Twitch, YouTube

Mittwoch, 9. Juni 2021

16 Uhr: Battlefield 6 Reveal

Na, seid ihr schon gespannt darauf, wie der offizielle Titel des neuen Battlefield lautet und wie es aussieht? Das und mehr erfahrt ihr zur Vorstellung des neuesten Teils der Reihe.



Stream: Twitch, YouTube

Donnerstag, 10. Juni 2021

20 Uhr: Summer Game Fest Kickoff Live!

Geoff Keighley startet an diesem Tag mit seinem diesjährigen Summer Game Fest und verspricht dafür unter anderem einen "spektakulären Live-Weltpremieren-Showcase", unter anderem auch mit einer Performance von Weezer.



Stream: Twitch, YouTube

Freitag, 11. Juni 2021

21 Uhr: Koch Media

Entwickler-Interviews, detailliertes Gameplay und einen Blick "auf die IPs von morgen" verspricht Koch Media für seinen Livestream.



Stream: Twitch

Samstag, 12. Juni 2021

17 Uhr: Guerrilla Collective Part 2

Der zweite Guerrilla-Collective-Livestream steht eine Woche später auf dem Programm und konzentriert sich erneut ganz auf Indie-Games.



Stream: Twitch

20 Uhr: Ubisoft

Zur E3 gibt's auch eine neue Ausgabe von Ubisoft Forward, für die der Publisher große Ankündigungen verspricht. Mit dabei sind unter anderem Riders Republic, Far Cry 6 und das bisher als Rainbow Six Quarantine bekannte Spiel.



Stream: Ubisoft.com, Twitch, YouTube

Gearbox Entertainment

Im Rahmen des E3-Samstags ist unter anderem auch eine Pressekonferenz von Gearbox geplant, eine Uhrzeit liegt aktuell noch nicht vor.



Stream: Twitch, YouTube

Devolver Digital

Wenn Devolver Digital loslegt, könnt ihr wahrscheinlich - wie in den letzten Jahren - wieder was Verrücktes erwarten! Nähere Details oder eine Uhrzeit liegen noch nicht vor.



Stream: Twitch

Riders Republic ist bei Ubisoft mit dabei.

Sonntag, 13. Juni 2021

19 Uhr: Xbox/Bethesda Showcase

Xbox und Bethesda vereinen ihre Shows zur diesjährigen E3. Man kann gespannt sein, was beide Unternehmen in diesem Jahr präsentieren. Rechnet mit neuem Gameplay zu Halo Infinite, spekuliert wurde auch über Starfield.



Stream: Twitch, YouTube

21:15 Uhr: Square Enix

Im Anschluss an Xbox und Bethesda geht's spannend weiter, denn Square Enix stellt unter anderem eine Weltpremiere von Eidos Montreal vor. Angeblich soll es sich dabei um Guardians of the Galaxy handeln.



Stream: Twitch, YouTube

PC Gaming Show 2021

Die PC Gaming Show kehrt zur diesjährigen E3 zurück. Eine genaue Uhrzeit oder weitere Details liegen noch nicht vor.



Stream: Twitch, YouTube

Future Games Show

Auch für die Future Games Show liegen noch keine Einzelheiten oder eine Uhrzeit vor.



Stream: Twitch, YouTube

Montag, 14. Juni 2021

Capcom

Capcom hat für den E3-Montag eine Präsentation geplant. Details hierzu liegen derzeit nicht vor.



Stream: Twitch, YouTube

Intellivision

Auch um Intellivision geht's am E3-Montag. Das Unternehmen bastelt derzeit an seiner Amico-Konsole. Details gibt's noch nicht.



Stream: Twitch, YouTube

Dienstag, 15. Juni 2021

18 Uhr: Nintendo

Am E3-Dienstag erwartet euch eine zirka 40 Minuten lange Nintendo-Direct-Präsentation, in der es ausschließlich um Nintendo-Switch-Software geht. Und der Großteil davon soll noch 2021 erscheinen.



Stream: YouTube

Bandai Namco

Auch von Bandai Namco ist an diesem Tag ein Event zu erwarten, nähere Infos dazu liegen uns bisher nicht vor.



Stream: Twitch, YouTube

E3 2021 Awards Show

Das offizielle E3-Programm geht an diesem Tag mit einer eigenen Awards Show zu Ende, bei dem die E3-Highlights gekürt werden.



Stream: Twitch, YouTube

Neuigkeiten zu Breath of the Wild 2? Das wäre doch mal was.

Dienstag, 6. Juli 2021

19 Uhr: Nacon

Eine neue Ausgabe von Nacon Connect erwartet euch Anfang Juli, es geht um kommende Spiele und Zubehör. Dem Unternehmen zufolge könnt ihr mit neuen Infos zu Blood Bowl 3, Steelrising, Der Herr der Ringe: Gollum, Vampire: The Masquerade - Swansong und Test Drive Unlimited: Solar Crown rechnen.



Stream: Twitch, YouTube

Donnerstag, 22. Juli 2021