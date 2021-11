EA muss womöglich Diego Maradona aus FIFA 22 entfernen

Electronic Arts muss demnächst womöglich Diego Maradona aus FIFA 22 entfernen - auch andere Teile der Reihe wären davon betroffen.

Das betrifft den Ultimate-Team-Modus der Spiele, in dem Maradona in Form von Icon-Karten enthalten ist, die ihn in verschiedenen Phasen seiner Karriere zeigen.

Was steckt dahinter?

Grund dafür ist die Entscheidung eines argentinischen Gerichts. Nach Angaben der argentinischen Seite Infobae hat ein Richter einer Klage bezüglich der Markenrechte von Sattvice, einem Unternehmen von Anwalt Matias Morla, stattgegeben.

Demnach habe EA einen Deal mit Maradonas langjährigem Freund und früherem Manager Stéfano Ceci abgeschlossen. Der konnte aber nicht beweisen, dass er das Recht hat, solche Dokumente zu unterzeichnen.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Die nicht unumstrittene argentinische Fußballlegende starb im vergangenen November im Alter von 60 Jahren nach einem Herzinfarkt. Wie es aussieht, hat sich Morla die Maradona-Markenrechte in diesem August nach einer nicht allzu schönen Auseinandersetzung um diese gesichert.

Maradonas Kinder Diego, Giannina, Dalma, Jana und Diego Fernando haben indes entschieden, dass ein Teil seines Nachlasses im kommenden Monat verkauft werden soll.

Aktuell ist Maradona sowohl in FIFA 21 als auch in FIFA 22 Ultimate Team enthalten. Wie das Ganze ausgeht und ob Spieler und Spielerinnen in Zukunft womöglich auf diese Karten verzichten müssen, bleibt vorerst noch abzuwarten.