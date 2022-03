EA verschiebt sein neues PGA-Tour-Golfspiel um ein Jahr

Die nächste Generation der Golfspiele aus dem Hause Electronic Arts lässt noch ein gutes Stück länger auf sich warten.

Das neue EA Sports PGA Tour erscheint nicht, wie zuletzt geplant, im Frühjahr 2022, sondern erst im Frühjahr 2023.

Verspätetet Abschlag

EA hatte den Titel im März 2021 angekündigt und das Frühjahr 2022 damals als Release-Zeitraum angegeben. Seitdem gab es zum Spiel nicht viel zu sehen. Daher kommt die Verschiebung vielleicht nicht allzu überraschend, aber dass es gleich ein Jahr dauert, damit hätten wohl die wenigsten gerechnet.

Laut EA ist es jedenfalls das einzige Golfspiel, in dem ihr alle vier großen Major Championships spielen könnt: Masters Tournament, PGA Championship, US Open Championship und The Open Championship.

Als Teil der Karriere könnt ihr zudem euren eigenen Golfer oder eine Golferin erstellen und an The Players Championship und an den FedExCup Playoffs teilnehmen.

EA lässt sich mehr Zeit für sein neues Golfspiel.

Folgende Kurse sind bereits für das Spiel bestätigt:

Augusta National Golf Club

Pebble Beach Golf Links

Southern Hills Country Club

Kiawah Island Golf Resort's Ocean Course

Torrey Pines

The Country Club in Brookline, Mass

The Old Course at St Andrews Links

Evian Resort Golf Club in Évian-les-Bains, France

TPC Southwind

Wilmington Country Club

East Lake Golf Club

Plattformen für das Spiel wurden bisher nicht bestätigt, darüber hinaus mangelt es weiterhin an Spielmaterial. Aber nun bleibt ja noch Zeit, um das zu liefern.