Ein flexibles Gaming-Headset und dazu Bluetooth für 179 Euro - Epos H3 Hybrid im Test

Zugegeben, die Features des Epos H3 Hybrid können einen auf den ersten Blick vielleicht ein wenig verwirren. Nicht umsonst erhielt ich zum Test noch einen zusätzlichen Hinweis der PR-Abteilung, doch bitte auf einen bestimmten Punkt genau zu achten. Der hat nämlich mit den Wireless-Fähigkeiten des H3 Hybrid zu tun. Primär ist es nämlich dafür konzipiert, per Kabel mit PC oder Konsole verbunden zu werden. Dazu gibt es dann die zusätzliche Möglichkeit, via Bluetooth sein Smartphone oder ein ähnliches Gerät dazuzuschalten, um gleichzeitig Chat-Apps, Anrufe oder Musik zu verwenden. Ein reines Wireless-Headset ist es somit nicht. Aber trotzdem seine 179 Euro wert?

Das Design des H3 Hybrid ist dabei alles andere als außergewöhnlich, aber ebenso wenig schlecht. Im Gegenteil. Es ist (in der Variante, die ich habe) komplett schwarz mit einem leichten, silbernen Akzent durch den Metallbügel, der zum Vorschein kommt, wenn ihr die Größe verstellt. Nicht weniger schön ist die weiße Variante. Die ist nicht komplett weiß, sondern stellt im Grunde eine Mischung aus Schwarz und Weiß dar (siehe Bild). Die verwendete Stoffpolsterung ist schön weich und auch auf Dauer angenehm, sodass das H3 Hybrid bequem auf eurem Kopf sitzt.

Das Kabel ist - der Hybrid-Funktion als Bluetooth-Headset entsprechend - abnehmbar und das Mikrofon lässt sich zur Aktivierung nach unten und oben schieben - ihr könnt es auch komplett vom Headset lösen, wenn ihr es nicht benötigt. Ansonsten habt ihr neben dem 3,5mm-Anschluss noch einen USB-C-Slot zur Verbindung mit dem PC und zum Aufladen, die LED-Anzeige informiert euch über den Akkustand und auch beim Anschalten werdet ihr sprachlich darüber informiert, wie viel Saft noch im Gerät steckt. Links gibt's noch den Button zum Ein- und Ausschalten, an der rechten Ohrmuschel startet ihr über den dortigen Button das Bluetooh-Pairing und ihr könnt zwischen Stereo und 7.1-Surround-Sound wechseln - zumindest dann, wenn ihr die Epos Gaming Suite verwendet. Das Lautstärkerad ist direkt in die rechte Ohrmuschel integriert. Ansonsten gibt es keinerlei zusätzliche Funktionen, keine Möglichkeit, direkt am Headset zum nächsten oder vorherigen Song zu wechseln oder die Wiedergabe zu pausieren.

In puncto Soundqualität liefert das E3 Hybrid dabei eine überzeugende Vorstellung ab, egal ob mit Kabel oder per Bluetooth. Die 40mm-Treiber arbeiten in einem Frequenzbereich von 20 bis 20.000 Hz, die Empfindlichkeit liegt bei 116 dBSPL. Vor allem beim Gaming profitiert ihr davon, dass Mitten und Höhen eher Vorrang erhalten, was euch etwa dabei hilft, Schritte von Gegnern in Call of Duty, Fortnite und Co. besser auszumachen. Ein wenig in den Hintergrund rücken dabei die Bässe, ohne dabei allzu sehr an Kraft und Präzision zu verlieren. Insgesamt habt ihr ein klares, überzeugendes Klangbild, bei dem die feineren Details nicht verloren gehen. Wenngleich ihr natürlich Abstriche machen müsst, wenn ihr eher Bass-lastige Musik hört. Vor allem bei den Tiefbässen leisten andere Headsets dann bessere Arbeit. Aber okay, das Gute ist ja, dass es für jeden Geschmack da draußen quasi das passende Headset gibt - man muss es nur finden.

Der PC bietet optimale Bedingungen für das H3 Hybrid

Was euch das H3 Hybrid bietet, hängt dann am Ende davon ab, an welchem Gerät und wie ihr es verwendet. Einzig bei einer USB-Verbindung mit dem PC könnt ihr via Software noch Einstellungen vornehmen und zwischen dem 2.0-Stereo und dem 7.1-Surround-Sound wechseln. Ebenso gibt's vier Voreinstellungen für den Equalizer und auf Wunsch passt ihr noch einzelne Frequenzen individuell an, wenn ihr lieber eigene Einstellungen vornehmen möchtet. Mittels 7.1 lassen sich Geräusche in Spielen dann noch besser orten. Was nicht heißt, dass es mit 2.0-Sound schlecht wäre, 7.1 geht aber noch einmal ein gutes Stück darüber hinaus. Was nicht überraschend sein sollte, aber natürlich vom jeweiligen Spiel abhängig ist - in einem Civilization muss ja keiner präzise Geräusche orten können. Spielt ihr am PC oder Laptop, sollte das eure bevorzugte Verbindung sein.

Das Mikrofon des Epos H3 Hybrid lässt sich auf Wunsch abnehmen.

Bleibt noch die Qualität des Mikrofons. Wie ich weiter oben bereits erwähnte, lässt sich der Mikrofonarm nach unten und nach oben klappen. In der nach oben gerichteten Position ist das Mikro automatisch deaktiviert. Ist es nach unten geklappt, bleibt es gut in seiner Position und macht auch bei Bewegungen keine Schwierigkeiten. Wer es nicht nutzen möchte, kann es einfach abnehmen - ein Magnet hält es normalerweise an Ort und Stelle - und das Loch an der Seite mit dem enthaltenen Deckel zustöpseln.

Eure Stimme wird dabei gut aufgegriffen, für Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen klingt ihr warm und seid gut verständlich. Zugleich werden Hintergrundgeräusche gut herausgefiltert, sofern sie nicht übermäßig laut sind. Via USB-Verbindung sind wie bei der Sound-Wiedergabe noch detailliertere Einstellungen - Stimmverstärker, Noise Gate, Side Tone - möglich, um es an individuellere Bedürfnisse anpassen zu können.

Ihr könnt das Epos H3 Hybrid zum Beispiel bei Amazon.de bestellen.