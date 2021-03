Da in Sachen Star Wars immer etwas passiert und manches ein wenig unter die Räder des planetaren Alltags kommt, schaue ich mich nun gelegentlich um, was es denn so Neues auf Alderaan los ist. Ein Blick sagt da natürlich: Immer noch nicht viel, Staub im Weltraum, aber wenn es nicht die Erschütterung der Macht gegeben hätte, dann hätten seine Bewohner einiges zu sehen bekommen. Schließlich passiert seit einigen Jahren dank Disney - wie sehr ihr dafür dankbar seid, bleibt euch überlassen - eine ganze Menge in einer weit, weit entfernten Galaxis. Es war nie mehr los im Star-Wars-Universum als heute und da gibt's immer was zu entdecken. Und nicht immer muss das komplett neu sein, fangen wir zum Beispiel mit einem Klassiker an...

Republic Commandos Rückkehr Wenn ihr mich fragt, zählt Star Wars: Republic Commando zu einem der besten Spiele, die das Franchise hervorgebracht hat. Klar, es gibt da einige sehr gute Vertreter in der langen Geschichte der Star-Wars-Titel, aber viele Ego-Shooter mit Taktik-Elementen zählten nicht dazu. Gemeinsam mit eurem Klonkrieger-Trupp seid ihr inmitten der Klonkriege unterwegs und kämpft auf verschieden Welten wie Geonosis und der Wookiee-Heimatwelt Kashyyk gegen eure Feinde. Und ihr legt fest, wie sich eure Mitstreiter verhalten lasst sie Türen öffnen, Löcher in Wände sprengen oder in Deckung gehen. 16 Jahre nach der ursprünglichen Veröffentlichung für Xbox und PC kommt das Spiel jetzt am 6. April 2021 auf Nintendo Switch und PlayStation 4. Wie wir es von anderen Aspyr-Portierungen aus der Vergangenheit kennen, sind dabei leider keine technischen Wunder zu erwarten. Das Spiel wird im Grunde einfach portiert, läuft in höherer Auflösung und die Steuerung erhält eine Modernisierung. Spaß macht das mit Sicherheit noch, ein echtes Remaster oder ein Nachfolger wären mir aber lieber. Wenn euch die angestaubte Grafik aber nicht stört, lohnt sich ein Blick auf Republic Commando aber definitiv!

The Bad Batch auf Disney+ Während die Marvel-Maschinerie auf Disney+ an Fahrt aufnimmt, hinkt Star Wars noch ein wenig hinterher. Nach zwei bisher tollen Staffeln von The Mandalorian geht am 4. Mai 2021 mit The Bad Batch eine neue Animationsserie im Star-Wars-Universum an den Start. Sie knüpft an The Clone Wars an, denn in dessen letzter Staffel war The Bad Batch, eine experimentelle Elite-Klonheit, bereits zu sehen. Die Serie widmet sich ihrem weiteren Weg nach dem Ende des Krieges in einer sich schnell verändernden Galaxis. Der Unterschied zu den normalen Klonkriegern ist, dass jedes Mitglied des Bad Batch über eine genetisch festgelegte, einzigartige Fähigkeit verfügt. Wenn es ein Videospiel wäre, wären das die verschiedenen Charakterklassen. Nach dem Krieg versuchen sie sich mithilfe von Söldnermissionen über Wasser zu halten und suchen nach einem neuen Sinn in ihrem Leben. Für sich genommen war The Clone Wars eine coole Serie, die sich von Staffel zu Staffel steigerte. Wenn The Bad Batch daran anknüpfen kann, wäre das auf jeden Fall ein Gewinn, zumal die Serie einen interessanten Zeitraum im Star-Wars-Universum abdeckt. Und Geschichten abseits von Jedi und Co. sind immer willkommen.