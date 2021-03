Ein Valheim-Weltgenerator hilft euch bei der Entscheidung für World Seeds

Ein Reddit-User hat selbst einen Online-Kartengenerator für Valheim erschaffen

Bevor ihr euch für eine World Seed entscheidet, könnt ihr sie dort ansehen

Der Generator ist noch in Arbeit, zeigt aber jetzt schon Details, wie Gegner und Ressourcen

Mit einem benutzerdefinierten Online-Generator könnt ihr nun eine mögliche Karte für Valheim vorher genau prüfen, bevor ihr euch eine aussucht. Das Tool zeigt euch sogar Gegner und mögliche Ressourcen auf der Map an.

Valheim ist aktuell für viele ein ziemlicher Hit unter den Online-Spielen. In der prozedural generierten Welt des Wikinger-Survival-Games ist es aber oft sehr unsicher, was einen in der Welt erwartet, was ja auch einen Teil des Reizes ausmacht.

Es kann aber auch dazu führen, dass man sich nur schwer für eine World Seed entscheiden kann oder in der bereits generierten Welt nicht das findet, was man braucht. Dem will Reddit-User wd40bomber7 nun mit einem selbst gemachten Kartengenerator Abhilfe schaffen.

Das Projekt könnt ihr hier online abrufen und so erst einmal so viel wie ihr wollt über einen bestimmten Kartenaufbau erfahren, bevor ihr euch dafür entscheidet. Dazu müsst ihr nur bestimmte Seeds eingeben oder aber eine zufällige Map generieren lassen und schon könnt ihr sie erforschen.

Nicht wundern: Auf dem Handy könnte es mit dem Generator zu Problemen kommen, da man ihn auf mobilen Geräten noch nicht ausgiebig testen konnte. Das könnte aber noch in Zukunft kommen.

Im Reddit-Beitrag findet ihr außerdem einige mögliche Fehler oder Probleme, die aktuell noch mit dem Generator auftreten könnten. Generell ist das Projekt also noch nicht hundertprozentig fertig, wd40bomber7 arbeitet allerdings daran, Bugs und Co. auszuräumen. Bis dahin könnt ihr einige Funktionen des Generators aber trotzdem schon recht gut nutzen - falls ihr nicht gerade die Überraschungen genießen wollt, die Valheim mit sich bringt.