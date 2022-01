Eine komplette Szene aus dem Uncharted-Film: Schaut euch den Kampf im Frachtflugzeug an

Nach mehreren Teasern und Trailern könnt ihr euch nun auch eine komplette Szene aus dem kommenden Uncharted-Film anschauen.

Dabei handelt es sich um eine Sequenz, von der bereits Ausschnitte zu sehen waren: der Kampf im Frachtflugzeug.

Anders als geplant

Fans kennen eine solche Sequenz aus Uncharted 3. Ein Feuergefecht in einem Frachtflugzeug enwickelt sich dabei anders als geplant und Tom Holland als junger Nathan Drake muss über in der Luft schwebende und noch am Flugzeug hängende Fracht wieder nach oben klettern.

Zuvor verabschiedet sich bereits der von Mark Wahlberg gespielte Sully au dem Flugzeug. Beide treffen im Film auch auf andere bekannte Gesichter, suchen nach Schätzen sowie nach Nathans lange verschollenem Bruder. Antonio Banderas spielt dabei den Bösewicht.

Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch die Szene hier anschauen:

Was lange währt...

Rund zehn Jahre lang wurde versucht, den Uncharted-Film in die Tat umzusetzen. Über die Jahre waren mindestens sieben Regisseure im Gespräch und natürlich war auch nicht immer Tom Holland für die Hauptrolle vorgesehen.

Nach der langen Zeit wurden die Dreharbeiten Ende 2020 beendet, Corona führte noch zu weiteren Verzögerungen beim Filmstart.

In Deutschland ist der Start des Films für den 17. Februar 2022 geplant. Er soll nach Angaben von Regisseur Ruben Fleischer übrigens sowohl Fans der Spielereihe als auch diejenigen ansprechen, die damit bisher keinen Kontakt hatten.

Dabei ist der Uncharted-Film nur der Auftakt zu einer Reihe weiterer Umsetzungen von PlayStation-Marken. HBO arbeitet an einer Serie zu The Last of Us, ein Film zu Ghost of Tsushima ist geplant und auch Twisted Metal soll zur Serie werden.