Eine Pause von Elden Ring? Neue PC-Mod ermöglicht das Pausieren des Spiels

Kämpfe in Elden Ring können nerven- und kräftezehrend sein. Eine kleine Pause zwischendurch kann da sicher nicht schaden. Dank einer neuen PC-Mod müsst ihr dafür nicht mehr das gesamte Spiel schließen, sondern könnt es ganz bequem pausieren.

Elden Ring mit Verschnaufpausen

Vorgesehen ist eine solche Funktion zum Pausieren des Spiels von Entwickler From Software nicht. Zum hohen Schwierigkeitsgrad gehört eben auch, die Kämpfe unermüdlich bis zum Ende durchzuziehen. Kurz eine Strategie ausdenken oder kurz auf Toilette sprinten ist dabei nicht vorgesehen.

Einige Spieler halten eine solche Funktion auch in anderen Fällen für sinnvoll. Etwa, wenn es an der Tür klingelt oder ein wichtiger Anruf eingeht. TechieW hat daher eine Mod mit dem Namen "Pause the Game" erstellt, die es Spielern ermöglicht, in jeder Situation mit dem Drücken der Taste P Elden Ring zu pausieren.

Es gibt allerdings einen Haken: Da die Mod technisch gesehen ein Cheat ist, funktioniert sie nicht gemeinsam Easy Anti-Cheat. Wollt ihr die Mod nutzen, müsst ihr das Anti-Cheat-Programm also ausschalten und könnt nur noch offline spielen. Eine Anleitung dafür hält die Mod-Beschreibung für alle Interessierten bereit.