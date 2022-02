Eine zweite Staffel der Halo-Serie ist bereits bestellt

Nach vor dem Debüt der ersten Staffel der Halo-Serie hat Paramount Plus eine zweite Staffel bestellt.

Auf Twitter kündigte der Streaming-Dienst vergangene Nacht an, dass eine Fortsetzung bereits in Auftrag gegeben wurde.

Wann startet Staffel eins?

Die Premiere der ersten Staffel erfolgt in den USA auf Paramount Plus am 24. März 2022.

In anderen Regionen der Welt sieht es ein wenig anders aus. Dort ist der Start von Paramount Plus zum Teil erst für die zweite Jahreshälfte geplant.

Suit up, Spartans. The wait is almost over. #HaloTheSeries premieres March 24 exclusively on @ParamountPlus with a second season already ordered. pic.twitter.com/xWPP3wOJfE — Halo on Paramount+ (@HaloTheSeries) February 15, 2022

Aber: In Deutschland, Italien und Frankreich gibt es spezielle Vereinbarungen mit Sky und Canal+, wodurch die Serie dort jeweils früher zu sehen ist.

Konkret bedeutet dies, dass ihr Halo in Deutschland ebenfalls ab dem 24. März 2022 auf Sky zu sehen bekommt.

Dass Serien zügig oder sogar noch vor ihrer erstmaligen Ausstrahlung erneuert werden, ist heutzutage keine Seltenheit mehr. Ähnlich lief es etwa bei Amazons kommender Herr-der-Ringe-Serie.

Wie gut die Serie wird, lässt sich aktuell aber noch nicht sagen. Zuletzt wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, in dem auch erstmals Cortana zu sehen war.

Die KI wird von Jen Jaylor gespielt, während Pablo Schreiber (American Gods) in den Anzug des Master Chief schlüpft.