Elden Ring erreicht 764.000 gleichzeitig aktive Spieler auf Steam - Deutlich mehr als bei Dark Souls 3

Die Steam-Statistiken sprechen für einen erfolgreichen Start von From Softwares Elden Ring.

Zum heutigen Launch-Tag hat das Spiel bisher eine Höchstmarke von 764.835 gleichzeitig aktiven Spielern und Spielerinnen auf Valves Plattform erreicht.

Weit mehr als bei Dark Souls 3

Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Zahl in den Abendstunden noch einmal weiter nach oben geht.

Auf jeden Fall sind das deutlich mehr gleichzeitig aktive User als bei Dark Souls 3. Das erreichte seinen Höchststand vor sechs Jahren mit 129.975 aktiven Spielern und Spielerinnen.

Elden Rings bisheriger Rekordwert wurde bereits drei Stunden nach Release erreicht. Zu einer Zeit, als es in Europa noch mitten in der Nacht war. Spätestens am Wochenende dürfte dieser Rekord also wohl noch einmal übertroffen werden.

Was nicht heißt, dass Elden Ring frei von Schwierigkeiten wäre. Publisher Bandai Namco hat sich bereits zu mehreren bekannten Problemen - darunter Speicherprobleme auf der PS5 und Performance-Probleme auf dem PC - geäußert und versichert, dass Lösungen in Arbeit sind.

Diese Probleme sind auch der Grund dafür, warum manche User auf Steam nicht zufrieden sind, was sich wiederum in den Bewertungen des From-Software-Titels zeigt.

Mehr Eindrücke zur Performance des Spiels auf den einzelnen Plattformen liefert Digital Foundry in diesem Artikel. Ferner könnt ihr hier nachlesen, was Martin über das neueste Werk von From Software denkt.