Elden Ring: From Software zeigt am Donnerstag 15 Minuten neues Gameplay

Schon sehr bald zeigt euch From Software brandneues Gameplay aus Elden Ring, nur einmal müsst ihr dafür noch schlafen.

Am Donnerstag, den 4. November 2021, gibt es frische Spielszenen aus dem Titel zu sehen.

Wann gibt es neues Gameplay zu Elden Ring?

Ihr solltet euch dabei einen Alarm für 15 Uhr stellen, denn dann gibt es ganze 15 Minuten neues Gameplay aus Elden Ring für euch zu begutachten.

Was genau? Gute Frage, mehr als das wissen wir nicht. Es dürfte aber ein umfassenderer Blick aufs Spiel werden und euch zeigen, was euch in der Spielwelt erwartet.

Wo ihr das sehen könnt. Na hier im eingebetteten Video:

Die Wartezeit überbrücken

Die neuen Eindrücke aus dem Spiel lassen euch die Wartezeit des vor kurzem auf den 25. Februar 2022 verschobenen Titels überbrücken.

"Da die Tiefe des Spiels und die Freiheit in den möglichen Strategien die ersten Erwartungen übertroffen haben, wurde entschieden, die Entwicklungszeit für letzte Anpassungen zu verlängern, womit sich das Erscheinungsdatum des Spiels auf den 25. Februar 2022 verschiebt", begründete Publisher Bandai Namco Mitte Oktober die Verschiebung des heiß erwarteten Spiels.

Vom 12. bis 15. November 2021 findet indes ein Netzwerktest zum Spiel statt, bei dem ihr die Gelegenheit bekommt, schon mal ein wenig zu spielen. Ihr könnt euch hier registrieren, um eine Chance auf die Teilnahme daran zu haben.