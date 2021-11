Elden Ring hat einen Grafik- und einen Performance-Modus - 4K oder 60fps, was wählt ihr?

Was ist euch bei From Softwares Elden Ring lieber? Eine hohe Auflösung? Oder doch eher eine höhere Framerate?

Die gute Nachricht ist, dass ihr dahingehend die Wahl habt, zumindest auf PlayStation 5 und Xbox Series X und S.

Zwei Modi zur Wahl

Das Spiel enthält demnach einen Grafik-Modus, in dem es mit 4K-Auflösung läuft, sowie einen Performance-Modus für 60 Frames pro Sekunde.

Bestätigt wird das auf einer Produktseite zur Collector's Edition bei Gamestop in einem Abschnitt namens "Enhanced Experience".

"Die PlayStation 5 nutzt die Leistung der neuen Konsolengeneration und ermöglicht es den Spielern, ihr Spielerlebnis zu personalisieren, indem sie zwischen dem GRAPHIC MODE zur Verbesserung der Spielgrafik (bis zu 4K) und dem PERFORMANCE MODE für eine höhere Bildrate (bis zu 60fps) wählen", heißt es dort.

Auf der Produktseite für die Xbox Series X und S findet sich die gleiche Aussage.

Eine Premiere für From Software

Es ist das erste From-Software-Spiel, das den Spielern und Spielerinnen eine solche Wahlmöglichkeit gibt. So kann jeder selbst entscheiden, was ihm wichtig ist.

Interessant ist hier derzeit noch, dass jeweils von "bis zu 4K" und "bis zu 60fps" die Rede ist. Wie es am Ende dann genau aussieht, werden wir erst wissen, wenn das Spiel in den Läden steht.

Bis dahin dauert's noch ein Weilchen. Am 25. Februar 2022 erscheint Elden Ring für PC, Xbox Series X und S, PlayStation 5, Xbox One und PS4.

In dieser Woche hatten From Software und Publisher Bandai Namco zum einen neues Gameplay zu Elden Ring präsentiert und zum anderen mehrere verschiedene Editionen des Spiels angekündigt, darunter eine Premium Collector's Edition mit Helm.