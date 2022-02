Elden Ring - Komplettlösung: Alle Gebiete, Bosse und Orte

Elden Ring ist endlich da. From Softwares erstes Open-World-Spiel ist so gewaltig, verwinkelt und inhaltlich verzahnt wie erhofft. Seine massive Spielwelt versteckt haufenweise Mechaniken, Items mit sonderbarer Symbolik, hammerharte Bosskämpfe und Geheimnisse für drei bis elf Spiele.

Eines dieser Sorte kommt nicht jeden Tag und die Erstellung der Komplettlösung zu Elden Ring wird dauern, sehr lange sogar. Wir bleiben dran und erkunden die Zwischenlande unermüdlich auf der Suche nach neuen Dungeons, Bossen, Waffen, Rüstungen, Schatztruhen, Kartenfragmenten und allem, was man in Elden Ring so finden kann.

Schaut regelmäßig in unserem Kompendium vorbei, während ihr den Ranzen schnürt und From Softwares umwerfende Fantasy-Welt erkundet. Sie ist keine nach dem üblichen Strickmuster, so viel steht fest. Die Lösung wird täglich um neue Inhalte, Tipps und Guides aktualisiert.

Fragen vor dem Spieleinstieg

Warum diese Komplettlösung?

Wenn Spiele es verdienen, dass man sie inhaltlich in kleinste Teile zerlegt, dann die von From Software. Elden Ring ändert an diesem Umstand null Komma nichts und toppt die bisher erschienenen Souls-Spiele noch einmal mit einer umwerfend großen, unfassbar detaillierten Welt, in der euch niemand aufdrängt, wo es langgeht. Zumal es selten "den einen" Weg gibt, den man einschlagen muss.

Natürlich trefft ihr hin und wieder NPCs, die mehr oder weniger klar kommunizieren, was Sache ist, aber künstliche Questmarker, wie man sie aus anderen Spielen mit großer Welt kennt, gibt es hier nicht. Die Gebiete sind vertikal, zerklüftet und die Übergänge oft fließend. Eine Karte? Gibt es, aber dafür muss man erst mal die nötigen Fragmente finden.

Hier kommt die Lösung ins Spiel und beschreibt nicht nur die erforderlichen Schritte zum Abschließen der Hauptgeschichte um die oder den Befleckten und den Eldenring, sondern hat auch Kartenmaterial im Angebot, ebenso wie optionale Orte, Dungeons, Fundorte und vieles mehr.

Worin besteht das Spielziel?

Euer Hauptziel in Elden Ring besteht darin, den Eldenring zusammenzusetzen, der einst aus verschiedenen Gründen zerschlagen wurde. So weit, so kryptisch. Das Spiel sieht vor, dass man dafür fünf Halbgötter findet und besiegt, die großen Hauptbosse in Elden Ring. Das ist sozusagen das übergeordnete Hauptziel.

Dafür müsst ihr diese fünf Bosse in ihren Gebieten aufsuchen, ihre Dungeons durchqueren, sie finden und in unerbittlichen Bosskämpfen (er)schlagen. Grob zusammengefasst ist das euer Ziel in Elden Ring.

Gibt es eine festgelegte Reihenfolge?

Nein. Die Welt ist (mit Ausnahme einiger besonderer Orte) offen angelegt. Ihr könnt praktisch von Beginn an alle Areale erreichen. Für einige wichtige Durchgänge benötigt ihr spezielle Items, aber selbst diese sind von Beginn an in der Welt zu finden. Ihr müsst keine Questreihe oder ähnliches abarbeiten.

Das Spiel empfiehlt jedoch eine Reihenfolge, in der ihr die Territorien der Halbgötter aufsuchen solltet, allein schon der steigenden Schwierigkeit wegen. An diese lose Reihenfolge der Gebiete halten wir uns in der Lösung.

Wer mag, kann auch woanders beginnen, wild zwischen den Arealen hin und her springen und schauen, wie weit man damit kommt. Aber das Spiel gibt euch unmissverständlich zu verstehen, wenn ihr für ein Gebiet noch zu schwach seid.

Hilfe, ein Gegner ist zu schwer, was kann ich tun?

Zunächst sei gesagt, es ist völlig normal, dass das passiert. Jeder trifft früher oder später auf einen im ersten Moment unbesiegbar scheinenden Gegner und wird zerlegt wie ein blutiger Anfänger.

Für diesen Fall habt ihr so viele Möglichkeiten in Elden Ring. Hier ein paar Gedankenanstöße, was ihr unternehmen könnt, wenn ein Dungeon oder ein Boss zu schwer ist:

Beschwört andere Spieler als Hilfe, indem ihr Krummfingermedizin nutzt und nach goldenen Rufzeichen Ausschau haltet. Vor einem schwierigen Boss bieten sich gern andere Leute als Unterstützung an.

Nutzt die Aschen mit ihren Beschwörungen, um euch Hilfe von Geistern zu holen. Das kann zumindest so weit hilfreich sein, dass sie den Boss eine Weile ablenken und ihr Zeit habt, seine Angriffsanimationen zu beobachten. Das Wissen um Verhaltensweisen eines Feindes kann in Elden Ring Gold wert sein.

Wechselt die Asche und probiert eine neue Beschwörung. Andere Gestalten, die ihr zur Hilfe ruft, können deutlich robuster sein und den Unterschied ausmachen. Experimentieren hat noch niemandem geschadet.

Studiert den Gegner genau und findet die Lücken in seiner Verteidigung. Anders als in vielen anderen Spielen sind das Timing und das Abwägen von Risiko und Belohnung nicht egal. Es ist essenziell zu wissen, wann man schadlos angreifen kann.

Zermalmt euch ein optionaler Boss in einem optionalen Dungeon, macht einfach woanders weiter und kommt später gestärkt zurück. Ein paar Level und Waffenverbesserungen zusätzlich können schon den Unterschied machen. Ihr seid so frei in eurer Progression wie nirgendwo sonst.

Schaut ins Inventar, ob ihr hilfreiche Items dabei habt, die sich nutzen lassen, etwa Feuertöpfe, Wurfpfeile oder Kukri. Es gibt in dem Spiel so viele Gegenstände. Behaltet einen Überblick über euer Gepäck.

Was sollte ich noch über die Erkundung wissen?

Geht einfach raus in die Welt und erforscht sie. Deckt Locations wie Höhlen oder Verliese auf und steckt einfach mal die Nase rein. Versucht Neues. Sammelt alles auf, was ihr findet. Items bleiben nach dem Tod in eurem Inventar erhalten. Oft findet man hilfreiche Kriegsasche oder Beschwörungen, Waffen, Upgrade-Materialien oder andere nützliche Dinge.

Das Erkunden ist so viel wichtiger als in anderen Open-World-Spielen. Jedes neue Item kann eine unschätzbare Kostbarkeit sein, die euch einen Vorteil verschafft, den ihr andernfalls nicht hättet. Springt in den Gebieten hin und her. Seid neugierig, forsch und ihr erlangt langsam weitere Erkenntnisse über die Spielwelt von Elden Ring.

Viel Erfolg!