Elden Ring Leak: Collector's Edition mit Malenia-Statue zu früh beworben

Auf Twitch läuft derzeit bereits Werbung für die noch unangekündigte Collector's Edition von Elden Ring. Bis zum heutigen Gameplay-Event zum kommenden Souls-Spiel hätte diese Information sicher unter Verschluss bleiben sollen.

Der Inhalt der Sammleredition ist nun bekannt

Obwohl der Reddit-Beitrag, der den Leak verbreitete, bereits gelöscht ist, hat der bekannte Twitter-Nutzer Nibel das Bild bereits auf die Plattform mit dem blauen Piepmatz geholt. Er schreibt: "Anscheinend wird die Elden Ring Sammleredition bereits auf Twitch beworben".

Apparently the ELDEN RING collector's edition is being promoted on Twitch alreadyhttps://t.co/p9AaSLkubJ pic.twitter.com/16YNn2LX9z — Nibel (@Nibellion) November 4, 2021

Das Bild zeigt uns vorab, was uns in der Sammleredition erwartet. So gibt es neben dem Spiel für PC, Xbox oder PlayStation eine knapp 23 Zentimeter hohe Statue von Malenia - Blade of Miquella, den digitalen Soundtrack, ein exklusives Steelbook und ein Hardcover-Artbook mit 40 Seiten.

Um 15:00 Uhr deutscher Zeit startet heute das Event, bei dem ihr 15 Minuten Gameplay zum lang erwarteten Titel von Entwickler FromSoftware sehen könnt. Der Livestream läuft bei YouTube oder Twitch.

Elden Ring erscheint voraussichtlich am 25. Februar 2022 für PC, Xbox Series, Xbox One, PlayStation 4 und PlayStation 5.