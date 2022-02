Elden Ring: Neue Figuren und endlose Weiten im Launch-Trailer (Spoiler-Warnung!)

Der Countdown zu Elden Ring geht in die heiße Phase und jetzt ist der Launch-Trailer da, der noch mehr offenbart - wenn ihr also auf Nummer sicher gehen und unvoreingenommen an den neusten From-Software-Streich herangehen wollt, solltet ihr das Video besser nicht gucken. Daher gilt auch offiziell von Publisher Bandai Namco eine kleine Spoilerwarnung für neue Figuren und Szenen, die darin zu sehen sind.

Am Freitag, dem 25. Februar 2022, erscheint die knackige, düstere Fantasy-Reise in das sogenannte Zwischenland voller überwältigender Landschaften und heftiger Gegner, wie sich das für ein Souls-like mit Open World gehört. Ein neuer Launch-Trailer mit dem Titel "Rise, Tarnished" steigert jetzt vielleicht noch die Vorfreude mit ein paar neuen Einblicken. Die könnten euch vor lauter Pathos schon einmal einen ziemlich wohligen Schauer über den Rücken jagen:

Darin gibt es jede Menge beeindruckende Fantasy-Landschaften und verschiedene Klimazonen zu sehen, vom herbstlichen Wald bis zur winterlichen Festung. Optisch besonders bestechend sind aber vielleicht die eindrucksvollen Lichteffekte, die es schon in anderen Elden-Ring-Trailern zu bestaunen gab.

Ein wenig kryptisch muss das Ganze natürlich trotzdem sein, begleitet von einer geheimnisvollen Erzählstimme. Kein Wunder, denn schon From Softwares andere Souls-Spiele (und auch Berater George R. R. Martin, der zur Lore des Spiels beitrug) sind für eine düstere Atmosphäre bekannt.

Wie man das schon aus Dark Souls und Co. kennt, wird einem die Handlung auch hier nicht auf dem Silbertablett serviert: Die Hintergrundgeschichte lernt man mittels "Environmental Storytelling" Schritt für Schritt durch die Umgebung, Items und so weiter kennen.

Ab wann genau ihr das Spiel für PC, Playstation und Xbox zocken könnt und wie es mit dem Preload aussieht, damit ihr so schnell wie nur möglich ins Spiel starten könnt, haben wir für euch auf einen Blick zusammengefasst.