Elden Ring: Genießt die Zwischenlande im neuen Trailer für ganze sechs Minuten

In wenigen Tagen dürfen wir in die Zwischenlande von Elden Ring aufbrechen. Doch was genau erwartet uns dort? Ein neuer Trailer zeigt in etwas mehr als sechs Minuten alles, was es vorab zu der Welt von Elden Ring zu wissen gibt.

"Elden Ring ist ein Action-Rollenspiel, das in einer dunklen Fantasy-Welt angesiedelt ist", beginnt der großzügige Trailer. Darin sehen wir mehrere Bosse, die bereits aus verschiedenen Closed Network Tests und Vorschauen des Spiels bekannt sind. Hier seht ihr das große Übersichtsvideo:

Der Trailer erläutert zunächst die Hintergrundgeschichte des Spielcharakters: "Du spielst als Nachkomme der Befleckten, einer Gruppe von Helden, die einst aus den Zwischenlanden verbannt wurden." Um euch wieder einen Platz in der Welt eurer Vorfahren zu verschaffen, begebt ihr euch auf eine lange und gefährliche Reise in die Zwischenlande.

Die sechs großen Legacy Dungeons werden im Trailer als "komplexe und kompliziert gestaltete Karten, die sich nahtlos mit den umliegenden Landschaften verbinden" beschrieben.

Da erst kürzlich eine Sicherheitslücke in den Dark-Souls-Spielen entdeckt wurde, die auch Elden Ring beeinträchtigen könnte, dürfte Entwickler FromSoftware noch vor dem Launch ein Statement dazu abgeben.

Ansonsten hoffen wir, dass ihr in der Elden-Ring-Woche von Spoilern im Internet verschont bleibt, bis das Spiel am 25. Februar für PC, PlayStation und Xbox erscheint.