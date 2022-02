Elden Ring: Online-Server sind zum Start des Spiels sicher, sagt Bandai Namco

Bandai Namco, der Publisher von Elden Ring, hat versprochen, dass die Online-Server des Spiels zum Release verfügbar und sicher sein werden. Zuerst müssen aber die "notwendigen Sicherheitsmaßnahmen" eingeführt werden.

Elden Rings Sicherheit zum Start ist gewährleistet

Diese Nachricht kommt nach der langen und andauernden Ausfallzeit, die alle Spiele der Dark-Souls-Reihe aufgrund einer Sicherheitslücke betraf, die es jemand anderem möglich macht, aus der Ferne die Kontrolle über einen fremden PC zu übernehmen.

Als die Lücke bekannt wurde, vermutete man, dass auch Elden Ring von diesem Problem betroffen sein könnte. Damals hatte sich Bandai Namco nicht dazu geäußert, ob seine lang erwartete Veröffentlichung bis zum Release sicher sei. Nun schreibt der Publisher in einer Erklärung:

"Bandai Namco Entertainment und FromSoftware sind sich der technischen Schwierigkeiten bewusst, die Spieler mit der Dark-Souls-Reihe auf dem PC hatten. Wir möchten uns bei der gesamten Dark-Souls-Community und den Spielern bedanken, die sich direkt an uns gewandt haben, um ihre Bedenken zu äußern und Lösungen anzubieten. Dank eurer Hilfe haben wir die Ursache gefunden und arbeiten an der Behebung des Problems."

"Darüber hinaus haben wir die Untersuchung auf Elden Ring ausgeweitet - unseren kommenden Titel, der am 25. Februar erscheint - und haben sichergestellt, dass die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen für diesen Titel auf allen Zielplattformen vorhanden sind."

Dark Souls' Server müssen dafür noch ein wenig länger offline bleiben

Die Implementierung dieser Sicherheitsmaßnahmen seien die oberste Priorität des Unternehmens gewesen. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass die Server der älteren Dark-Souls-Spiele erst nach frühestens zwei weiteren Wochen wieder live gehen.

"Aufgrund der Zeit, die benötigt wird, um eine angemessene Testumgebung einzurichten, werden die Online-Dienste für die Dark-Souls-Serie auf dem PC erst nach der Veröffentlichung von Elden Ring wieder aufgenommen", so der Publisher. "Wir werden weiterhin alles tun, was wir können, um diese Dienste so schnell wie möglich wieder verfügbar zu machen."

"Wir werden eine Ankündigung machen, sobald der Zeitplan für die Wiederaufnahme der Online-Dienste feststeht. Bitte bleibt auf den Dark-Souls-Kanälen in den sozialen Medien für Updates dran", sagt Bandai Namco weiter und bedankt sich bei der Community.

Elden Ring erscheint am 25. Februar 2022 für PC, PlayStation und Xbox.