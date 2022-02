Elden Ring Release-Datum: Zu diesen Zeiten wird das Spiel freigeschaltet

From Softwares Elden Ring ist in greifbarer Nähe. Am 25. Februar 2022 erscheint das neueste Werk der Dark-Souls-Macher und natürlich möchten viele von Beginn an dabei sein. Daher haben wir an dieser Stelle eine kleine Zusammenfassung mit Dingen für euch, die ihr zum Launch wissen solltet.

Worldwide ELDEN RING Release Schedule. So that you may know, and in knowing, plan your actions. Pre-Order #ELDENRING : https://t.co/PTkxSAMqvh pic.twitter.com/232JKw37k4

Kann ich Elden Ring bereits früher spielen?

Von offizieller Seite aus gibt es keine Möglichkeit, Elden Ring bereits früher zu spielen. Wo andere Spiele unterschiedliche Editionen mit Early Access anbieten, gibt es das bei Elden Ring nicht. Gleicher offizieller Starttag für alle!

Auf den Konsolen solltet ihr allerdings in der Lage sein, ein wenig früher loszulegen. Auf der Xbox geht ihr dazu in den Einstellungen zu Sprache und Ort und wählt dort Neuseeland als Ort. Dort wird das Spiel um Mitternacht Ortszeit freigeschaltet und Neuseeland ist uns ja doch einige Stunden voraus. Habt ihr die Region geändert, startet ihr die Konsole neu und solltet euer Glück versuchen.

Auf der PlayStation ist das leider ein wenig umständlicher. Hier müsstet ihr einen neuen Account für den Store erstellen und das Spiel dort mit Neuseeland-Dollar kaufen. Weiterhin müsstet ihr es komplett mit diesem Account durchspielen und es könnte euch im Endeffekt womöglich mehr kosten.

Wer das nicht tun oder nicht an den Einstellungen herumspielen möchte, wartet eben einfach ein paar Stunden länger.

