Elden Ring: Server-Wartungsarbeiten angekündigt

From Software hat Wartungsarbeiten für die Server in Elden Ring angekündigt, um die Multiplayer-Funktionen zu verbessern.

Auf dem offiziellen Twitter-Account des Spiels wurden die genauen Termine und Zeiten für die Wartungsarbeiten bekannt gegeben, die Steam und PlayStation betreffen.

Wann sind die Server down?

Die gute Nachricht ist, dass euch das nicht unmittelbar betreffen sollte, sofern ihr keine Nachteule seid und die ganze Nacht Elden Ring spielt.

Auf Steam finden die Wartungsarbeiten am 1. März 2022 von 5 bis 6 Uhr statt. Auf der PlayStation sind sie für den 1. März 2022 von 3 bis 4 Uhr geplant.

The #ELDENRING #PlayStation maintenance period will take place on ? March 1 at:



3:00am-4:00am CET

11:00am-12:00pm JST

6:00pm-7:00pm PST (February 28) — ELDEN RING (@ELDENRING) February 28, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Seit dem Launch des Spiels haben die Server aufgrund der Beliebtheit des Spiels mit Problemen zu kämpfen. Viele Spieler und Spielerinnen wurden bei dem Versuch, sich mit den Servern zu verbinden, mig einer Fehlermeldung konfrontiert.

Es bleibt zu hoffen, dass die Wartungsarbeiten die erhoffte Wirkung haben und die Situation für alle verbessern.

Am Wochenende hatte From Software einen weiteren Patch veröffentlicht, der sich um spezifische Probleme auf PC und PlayStation kümmern soll.

Insgesamt ist die PC-Version von Elden Ring im aktuellen Zustand einfach noch nicht gut genug, wie eine ausführliche Analyse von Digital Foundry zeigt.