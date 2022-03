Elden Ring: Update 1.02.2 behebt Speicher-Bug auf der PS5

Das neue Update 1.02.2 für Elden Ring auf PS5 und PC ist da und behebt mögliche Speicherfehler auf der Sony-Konsole und einen Fehler mit der Grafikkartennutzung auf dem Computer.

Stellt euch vor, ihr habt stundenlang gekämpft, um durch bestimmte herausfordernde Gebiete von Elden Ring zu kommen und dann wird euer Fortschritt nicht gespeichert. Das Problem konnte bis vor Kurzem auf der PS5 auftreten, wenn das Spiel nicht ordnungsgemäß beendet wurde - bei einem Spielabsturz zum Beispiel. Das ist jetzt nicht mehr der Fall: Das Spiel merkt sich eure Erfolge jetzt auch dann, wenn die Konsole den Geist aufgibt und ihr nicht regulär das Spiel verlasst.

(1/2)



Patch 1.02.2 for PC and PS5 available now.



PC:

?Fixed an issue where the graphics card was not being used, resulting in slow performance.

?Fixed a bug that caused the game to quit under certain conditions during a battle with the Fire Giant.

?Fixed other bugs. — ELDEN RING (@ELDENRING) March 2, 2022

Vorher hatte es von Bandai Namco aus geheißen, man solle regelmäßig das Spiel auf dem üblichen Weg beenden, um sicherzugehen, dass Fortschritte auch bei einem Crash noch da sind. Das Problem sollte es jetzt mit Update 1.02.2 nicht mehr geben, wie die offizielle Twitter-Seite von Elden Ring mitteilt.

Weiter heißt es da auch zum neuen Patch, er würde ein Problem auf dem PC beheben, bei dem die Grafikkarte nicht richtig genutzt wurde, was zu einer schwächeren Performance des Spiels führte. Auch andere Fehler, wie etwa ein Absturz innerhalb eines Bosskampfes und mehr, nimmt das neue Update in Angriff.

Während das Spiel in Sachen Gameplay und Atmosphäre absolut überzeugen konnte (Martin war begeistert vom Open-World-Souls), hat die PC-Version im technischen Sinne leider auch noch etwas Arbeit vor sich: Die Computer-Umsetzung litt zum Release noch stark unter Leistungseinbrüchen, Ruckeln, Stottern und mehr, wie auch Digital Foundry im Technik-Check bestätigt.