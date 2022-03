Elden Ring: Versteckte Dateien verweisen auf ein mögliches Bestiarium

Eine ganze Reihe von versteckten Dateien könnte auf ein Bestiarium in Elden Ring verweisen, das einst geplant war.

Twitter-User "@JesterPatches" hat die Bilder von Feinden und NPCs entdeckt und Fans glauben, dass sie zu einem Bestiarium gehören könnten.

Zwei Varianten des gleichen Bildes

Die Bilder liegen dabei in jeweils zwei Varianten vor. Eine dunklere Version, die kaum zu sehen ist, sowie eine hellere, klarere Version (via VGC).

Fans glauben, dass die zwei verschiedenen Formen andeuten sollen, ob man einen Charakter bereits besiegt hat oder nicht.

Die großen Bosse des Spiels sind bei diesen Dateien aber nicht vertreten, daher wäre es möglich, dass ein solches Bestiarium sich eher mit den regulären Feinden befasst hätte. Beim Sieg über Bossgegner erhaltet ihr bereits ein Item und eine Trophäe beziehungsweise einen Erfolg, wodurch klar erkennbar ist, wen ihr bereits besiegt habt und wen nicht.

Looking through the game files I came across a few icons making me believe that a bestiary was planned at some point.



There are 128 icons showing different NPCs. Each NPC shown has 2 icons, one greyed out and another one filled in, so it could be not found and found. pic.twitter.com/9b0Tj6ckm3 — JesterPatches (@JesterPatches) March 27, 2022

Ob diese Idee komplett verworfen wurde oder ob man sie womöglich noch einmal aufgreifen könnte, ist nicht bekannt.

Aktuell macht ein Glitch im Spiel eure Zauber unsichtbar, was sich fürs PvP als großes Problem erweist. Indes versetzt ein fliegendes Pferd die Elden-Ring-Speedrunner in Aufregung.

From Software hatte zuletzt Update 1.03.2 für das Spiel veröffentlicht und damit einige weitere Fehler korrigiert.