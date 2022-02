Elden Ring: Zweiter Patch ist da und greift Performance-Probleme an

So ganz rund lief Elden Ring trotz des ersten Patches direkt zum Release am 25. Februar 2022 nicht. Viele Spieler beklagten sich darüber, dass From Softwares neuer Titel stottert oder abstürzt.

Für jede Plattform was im Patch-Paket dabei

Klar, da muss ein neues Update her! Und genau das hat der Entwickler nun veröffentlicht. In einem Tweet schreibt From Software, dass Patch 1.02.1 jetzt für PC und PS5 verfügbar sei.

Patch 1.02.1 for PC and PS5 available now.

PC

? Start-up issues related to Easy Anti Cheat (EAC) have been improved.

? Mouse operation improved.

? Reduced number of files needed to load when entering a new area.

PS5

? Fixed a bug that caused certain unexpected game closures. — ELDEN RING (@ELDENRING) February 26, 2022

Auch die Inhalte des Updates sind bereits bekannt. So soll der neue Patch auf dem PC Startprobleme in Zusammenhang mit Easy Anti-Cheat verbessern, die Mausbedienung optimieren und die Anzahl der Dateien, die beim Betreten eines neuen Gebiets geladen werden müssen, wurden reduziert.

Auf der PlayStation 5 wurde indes ein Fehler behoben, der bestimmte unerwartete Spielabbrüche verursachte.

Für Xbox-Spieler gibt es auch eine gute Neuigkeit. Hierzu schreibt From Software: "Wir freuen uns außerdem berichten zu können, dass die Online-Probleme, mit denen Xbox-Benutzer konfrontiert waren (z. B. "Netzwerkstatusprüfung fehlgeschlagen"), nun behoben sein sollten."

Das Studio bedankt sich schließlich für die Geduld aller Spieler.