Elden Rings Klassen: Ein armer Kerl mit Keule und ein erfolgloser Prophet kommen dazu

FromSoftware stellt die letzte Klasse aus Elden Ring vor. Wer dachte, dass der Gefangene mit seinen übergroßen Lumpen schon arm dran ist, wird hier eines Besseren belehrt.

Im Adamsanzug in die Zwischenlande, wieso nicht?

Seine Keule ist alles, was er hat. Der Bettler ist die letzte Klasse, die Entwickler FromSoftware vor dem Release von Elden Ring am 25. Februar 2022 vorstellt. Auf der offiziellen Webseite wird die neue Klasse als "armer Teufel, nackt wie am Tag seiner Geburt" beschrieben. Eine Keule sei sein einziger Besitz. Dann muss er sie auch besonders gut schwingen, oder?

Die zweite Klasse, die auf den letzten Metern zum Release vorgestellt wurde, ist der Prophet. Leider wurde dieser Seher wegen seiner düsteren Prophezeiungen verbannt. Immerhin kennt er sich gut mit Heilzaubern aus. Mit einem Holzbrett um den Hals und einer Kette am Fuß schleppt sich der Prophet durch die Dungeons.

Zur Auswahl stehen final also folgende Klassen:

Prophet: Schwarzmaler mit Heilungsfähigkeiten

Schwarzmaler mit Heilungsfähigkeiten Bettler: Ohne Kleidung, dafür mit Axt

Ohne Kleidung, dafür mit Axt Bekenner: Spion des Klerus, sicher mit dem Schwert

Spion des Klerus, sicher mit dem Schwert Samurai: Geschickter Kämpfer mit Katana und Langbögen

Geschickter Kämpfer mit Katana und Langbögen Astrologe: Gelehrter, der Schimmersternzauberei nutzt

Gelehrter, der Schimmersternzauberei nutzt Bandit: Ausgezeichneter Bogenschütze, der Schwachpunkte angreift

Ausgezeichneter Bogenschütze, der Schwachpunkte angreift Vagabund: Verbannter Ritter mit solider Rüstung

Verbannter Ritter mit solider Rüstung Krieger: Beidhändig bewaffneter Kämpfer

Beidhändig bewaffneter Kämpfer Held: Nachkomme des Ödlingshaüptlings mit Streitaxt

Nachkomme des Ödlingshaüptlings mit Streitaxt Gefangener: Ehemalige Elite, studierte Schimmersteinzauberei

In vollem Glanz könnt ihr euch die Klassen direkt auf der offiziellen Webseite ansehen. Details zu den Fähigkeiten und Werten der spielbaren Charaktere gibt es allerdings nicht.

Mit welcher Klasse fangt ihr euren ersten Lauf in Elden Ring an? Falls euch die Entscheidung schwerfällt, hilft es vielleicht zu hören, dass die Klassen nur eine Basis eures Charakters bilden, von dem aus ihr verschiedene Wege einschlagen könnt.