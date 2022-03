Elden Ring: Update 1.03 packt das Balancing an - Einige Zauber wurden stark geschwächt

Stabilität und Balancing stehen im Fokus des neuen Patches für Elden Ring. Das Update 1.03 gilt für alle Plattformen und fügt sogar neue Elemente zu FromSoftwares Soulslike hinzu.

Balancing-Änderungen, die Builds ruinieren können

Ihr könnt NPCs, denen ihr bereits begegnet seid, jetzt auf der Karte markieren. Zusätzlich fügt der Entwickler NPCs, beschwörbare NPCs und neue Questphasen für bestimmte Figuren hinzu. Auch nächtliche Hintergrundmusik in einigen offenen Feldbereichen könnt ihr nach dem Herunterladen des Patches vernehmen.

Auch FromSoftware macht Fehler und so beinhaltet das Update ebenfalls einige Fixes. Darunter auch Lösungen für Probleme, die Spieler teilweise daran hinderten, in ihren Quests voranzuschreiten.

Die Liste an Fehlerbehebungen ist sehr lang und geht von fehlenden Drops nach Bosskämpfen bis zu falschen Waffenskalierungen. Falsches Aussehen von Gegnern, falsche Soundeffekte und fehlerhafte Texten im Spiel wurden behoben und einige Leistungsverbesserungen vorgenommen. Ich könnte noch eine Weile so weiter machen.

Beim Balancing ist die Liste der Änderungen nicht weniger lang. FromSoftware schraubt an Drop-Raten, Schaden und Verteidigungswerten vieler Gegenstände. So wurde etwa die Effektivität des Schildes erhöht und Schaden für viele Items und Zauber erhöht. Die Zauber "Asche des Krieges" und "Raureifstampfer" hat es besonders hart getroffen. Sie wurden in Sachen Schaden und Wirkzeit deutlich generfed.

Die vollen Patch-Notes findet ihr auf der Website von Bandai Namco.