Elex 2 vorbestellen - Editionen, Preise und Bonusinhalte

Schon bald kehrt ihr in Piranha Bytes' Rollenspiel Elex 2 auf den Planeten Magalan zurück. Einige Jahre, nachdem ihr dort für Frieden gesorgt hat, zeigt sich eine neue Bedrohung am Himmel und ihr müsst die verschiedenen Fraktionen davon überzeugen, sich gegen die feindlichen Invasoren zu verbünden.

Dazu agiert ihr erneut mit zahlreichen NPCs, auf die sich euer Verhalten in der Spielwelt auswirkt - ihr könnt sie auch töten. Und die Welt - oder der Himmel über Magaln - lässt sich nun per Jetpack frei erkunden, Iron Man lässt grüßen.

Euer zweites Abenteuer auf Magalan beginnt am 1. März 2022, wenn Elex 2 für PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One und PlayStation 4 erscheint. Nachfolgend zeigen wir euch, welche Editionen ihr kaufen könnt.